La insólita pregunta de Viviana Canosa a los familiares de Maia que hizo estallar las redes

Viviana Canosa puso al aire un móvil en su programa de A24 con la hermana de Maia Yael Beloso, la pequeña de 7 años que es intensamente buscada por todo el país. Pero en el final de la charla, la conductora realizó una pregunta a la mujer que descolocó a todos y generó gran repercusión en las redes sociales.

Eduardo Battaglia, panelista de Viviana con Vos, le consultó a Tatiana si era verdad que la familia había recibido amenazas. Tras responder que no estaba al tanto de esa situación, Canosa comentó: "Bueno, van a seguir ahí hasta que tengan novedades".

Luego, consultó a las mujeres: "¿Cómo se llama el intendente del lugar? ¿Sabés el nombre?". "No, no sabemos", respondieron. "Si no lo averiguamos, Edu", le dijo la conductora de televisión a Battaglia, quien rápidamente, le dijo por lo bajo: "Es capital... Ciudad de Buenos Aires".

Entonces, Canosa, visiblemente incómoda al darse cuenta de su error, miró para abajo, titubeó y dijo: "Vamos a... nada, es... Yo les mando un abrazo a las dos, el canal va a seguir transmitiendo las 24 horas", aseguró, y cortó el móvil.

La pregunta de Canosa se volvió viral y convirtió su nombre en tendencia en Twitter debido a que la conductora situó Villa Lugano en la Provincia de Buenos Aires cuando el barrio es uno de los 48 barrios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuyo Jefe de Gobierno es Horacio Rodríguez Larreta.