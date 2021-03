El consejo íntimo de Alessandra Rampolla que entusiasmó a Pampita

Esta semana, Pampita volvió a la televisión con su magazine Pampita Online por Net TV. En el programa del martes, la conductora entrevistó a la sexóloga Alessandra Rampolla y le preguntó acerca de la sexualidad durante el embarazo. Recordemos que Ardohain está esperando su primera hija junto a su marido, Roberto García Moritán.

Fiel a su estilo frontal y espontáneo, Rampolla sostuvo desde Puerto Rico que las parejas pueden continuar con su vida íntima durante el embarazo y seguir las indicaciones del obstetra. “Es una maravilla los meses de embarazo. Dado el visto bueno del médico que sigue el embarazo, por favor tengan todo el sexo que puedan”, enfatizó la especialista.

Carolina "Pampita" Ardohain comentó que durante el embarazo las mujeres se sienten muy hormonales y lueo quiso saber si el sexo durante el embarazo beneficia a la pareja. La respuesta de Rampolla entusiasmó a la conductora. “La pareja se compenetra. Las parejas que tienen sexo durante el embarazo superan mejor el distanciamiento. Y las mujeres deben descubrirse también después de ser mamás”, detalló Alessandra.

Finalmente, Rampolla sostuvo que no hay manera de dañar al bebé. “El mito, lo que todo el mundo piensa, es que le van a dejar un chichón. La gente no sabe que existe un tapón mucoso antes de la placenta. No hay forma de pegarle un cabezazo”.