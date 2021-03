La angustia de Hernán Drago: su camioneta fue impactada por otro vehículo

Hernán Drago vivió un tenso momento mientras estaba en una cena laboral en un bar de Palermo y se enteró que su camioneta, que estaba estacionada en las inmediaciones de El Nueve, había sido impactada por otro vehículo. Afortunadamente, el modelo no se encontraba dentro del rodado.

El modelo había salido de grabar Bienvenidos a Bordo, el programa que conduce Guido Kazcka en El Trece y que lo tiene como una de sus figuras fijas todas las noches. "Estaba en una reunión de trabajo y me avisó por teléfono un periodista que conoció mi camioneta, porque yo grabo acá a una cuadra".

"Me avisó que había una camioneta que acababa de volcar y le pegó a mi camioneta. Terminó volcada esa camioneta con las cuatro ruedas para arriba. Tuvo que venir los bomberos y la policía. Del empujonazo que le pegó mi camioneta terminó arriba de la vereda", expresó en diálogo con Primicias Ya. Y agregó: "Yo estoy bien porque no estaba en la camioneta, estoy embroncado por la situación pero no pasó nada más que eso".

Por otra parte, contó qué fue lo que le dijo el conductor que provocó el accidente. "Es un día de lluvia, él dijo que quiso esquivar algo, que le patinó la camioneta y así sucedió". Y le pidió a los medios de comunicación: "No pongan ’se accidentó Hernán Drago´, por favor, hay familias atrás. Por mí y por la otra persona, que no le pasó nada. Tengo el celular estallado de mensajes de familiares y amigos preocupados por mí. Ojo con la información que dan".