Tras las críticas por su paternidad, Alberto Cormillot salió a hablar

Este fin de semana, Alberto Cormillot estuvo en boca de todos. ¿El motivo? A sus 82 años, será padre por tercera vez. Junto a Estefanía Pasquini, la mujer con la que se casó a fines del 2019 en una ceremonia muy íntima en Villa Devoto, se encuentra esperando a la cigüeña y muchos salieron a criticarlo.

"Uno tiene derecho a hacer lo que le parezca mientras no se meta en la vida de los demás", expresó en Arriba Argentinos por la pantalla de eltrece. "Me enteré que hubo una polémica porque me contaron, pero yo no sigo de cerca lo que pasa en redes sociales. Entiendo que mucha gente puede estar de acuerdo y otra no. Es muy difícil que alguien haya dicho alguna cosa que Estefy y yo no nos hayamos dicho en todo este tiempo sobre la decisión que tomamos y todas las implicancias que tiene", señaló al aire.

"El viernes dejé de atender el teléfono y le dije a mi familia que no iba a dar ni una sola nota. Pero, después opté por hablar con todos así se enteran lo que pienso", reconoció.

Los primeros en enterarse de la llegada del bebé fueron sus hijos Adrián y Reneé. "Se los quería decir personalmente y eso hice. Ellos se la veían venir porque si estoy en pareja con una persona joven, se sabe que es inevitable que eso ocurra en la mayoría de los casos y es legítimo que Estefanía quiera tener un hijo", contó con respecto a su mujer que es casi cinco décadas menor que él.

Debido al revuelo que ocasionó la noticia, su mujer optó por mantener un perfil bajo. "Me parece bien, y de hecho decidimos no dar notas juntos. Lo último que yo quiero es aparecer en las noticias de espectáculos, quiero seguir apareciendo en las de salud", señaló.

"La gente me pregunta qué me imagino con el bebé, y yo les digo...¿Qué me quedo imaginar con un bebé que come, hace caca, duerme y llora? Que lo voy a mimar y cuidar, mucho más no me puedo imaginar", remarcó.