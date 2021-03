La sorprendente señal que recibió Ingrid Grudke de Jorge Ibáñez a siete años de su muerte

A 7 años de la temprana partida de Jorge Ibáñez, Ingrid Grudke -modelo y amiga del diseñador- brindó una profunda entrevista a Juan Etchegoyen para el programa que conduce en Mitre Live (en el Instagram de Radio Mitre) y expresó su dolor por no tenerlo más en su vida.

"Fue la pérdida de un gran amigo. Una persona que amás y tengo muchos amigos en este medio a pesar de que algunos dicen que es frívolo. Jorge es muy difícil describirlo, era un ser con mucha energía, muy histriónico y muy amable. Si lo tengo que definir con una palabra es buena persona", expresó en vivo.

"Fue un shock muy grande no tenerlo más. Yo viajé mucho con él y compartí las 24 horas del día. Como ser humano era maravilloso y lo extraño. Dejó un faltante en el mundo de la moda. Siempre había que ver que hacía él. Exigía más en el mundo de la moda", explicó.

Además, admitió que la relación con la familia Ibáñez continúa ya que sigue en contacto con la mamá del empresario. "La saludé por su cumpleaños. Se cuida con la mascota que le regalé, un perro blanquito. Le hace muy bien. Lo de Jorge fue repentino", expresó.

Mientras hablaba sobre el diseñador, Grudke mostró su sorpresa cuando se cortó de repente la transmisión y atribuyó eso a la presencia de él. "Se cortó, alguien nos está escuchando. Jorge está presente me parece", señaló sorprendida.

Finalmente habló sobre la situación de la familia de Jorge luego de su muerte. "Me parece muy doloroso ver a una madre y a una hija peleada. Jamás me podría pelear con mi mamá. No me entra en la cabeza que no se hablen. No sé que pasó ahí, simplemente me sorprende. Y es muy injusto de ambos lados que estén así. No se por qué se lo permiten. Tienen que arreglarlo ellas y me sorprende que no puedan tener la paz del perdón siendo tan católicas", cerró.