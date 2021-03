Estos son los nominados a los premios Oscar 2021

Después de los retrasos en los estrenos y en las galas de premiación debido a este año pandémico, las nominaciones al Oscar finalmente son una realidad.

El matrimonio Jonas-Chopra.

Priyanka Chopra Jonas y Nick Jonas anunciaron las nominaciones al Premio de la Academia en una presentación en vivo de dos partes a través de una transmisión global en vivo en Oscars.com, Oscars.org y las plataformas digitales de la Academia.

Los 93º Premios de la Academia se llevarán a cabo en persona desde múltiples lugares, incluido el Dolby Theatre, el 25 de abril, luego de que la fecha original haya sido cambiada, pues en un primer momento se pretendía hacer la entrega el 28 de febrero.

A pesar de las circunstancias sin precedentes de este año, la Academia está decidida a ofrecer un espectáculo destacado. "En este año único que ha pedido tanto a tantos, la Academia está decidida a presentar una entrega de los Oscars como ninguna otra, pero priorizaremos la salud pública y la seguridad de todos los que participarán", dijo a Variety un portavoz de la Academia.

A continuación la lista de nominados:

MEJOR PELÍCULA

El Padre

Judas y el mesías negro

Mank

Minari

Nomadland

Promising Young Woman

Sound of metal

El juicio de los 7 de Chicago

MEJOR DIRECTOR

Thomas Vinterberg

David Fincher

Lee Isaac Chung

Chloé Zhao

Emerald Fennell

MEJOR ACTRIZ PRINCIPAL

Viola Davis

Andra Day

Vanessa Kirby

Frances McDormand

Carey Mulligan

MEJOR ACTOR PRINCIPAL

Riz Ahmed

Chadwick Boseman

Anthony Hopkins

Gary Oldman

Steven Yeun

MEJOR ACTRIZ DE REPARTO

Maria Bakalova

Glenn Close

Olivia Colman

Amanda Seyfried

Yuh-Jung Youn

MEJOR ACTOR DE REPARTO

Sacha Baron Cohen

Daniel Kaluuya

Leslie Odom, Jr

Paul Raci

Lakeith Stanfield

MEJOR GUION ORIGINAL

Judas y el mesías negro

Minari

Promising young woman

Sound of metal

El juicio de los 7 de Chicago

MEJOR GUION ADAPTADO

Borat

El Padre

Nomadland

Una noche en Miami

El tigre blanco

MEJOR DISEÑO DE VESTUARIO

Emma

Ma Rainey's black bottom

Mank

Mulan

Pinocchio

MEJOR PELÍCULA INTERNACIONAL

Another round

Better Days

Collective

The man who sold his skin

Quo vadis, Aida?

MEJOR CANCIÓN ORIGINAL

Judas y el mesías negro

El juicio de los 7 de Chicago

Eurovisión

The life ahead

One night in Miami

MEJOR PELÍCULA ANIMADA

Onward

Over the moon

A shaun the sheep movie: farmaggedon

Soul

Wolfwalkers

MEJOR MAQUILLAJE Y PELUQUERÍA

Emma

Hillbilly elegy

Ma Rainey's Black Bottom

Mank

Pinocchio

MEJORES EFECTOS ESPECIALES

Love and monsters

The midnight sky

Mulan

The one and only Ivan

Tenet

MEJOR EDICIÓN

El Padre

Nomadland

Promising young woman

Sound of metal

El juicio de los 7 de Chicago

MEJOR DISEÑO DE PRODUCCIÓN

El Padre

Ma Rainey's black bottom

Mank

News of the world

Tenet

MEJOR SONIDO

Greyhound

Mank

News of the world

Soul

Sound of metal

MEJOR CORTO DOCUMENTAL

Colette

A concerto is a conversation

Do not split

Hunger Ward

A love song for Latasha

MEJOR DOCUMENTAL

Collective

Crip Camp

The mole agent

My octopus teacher

Time

MEJOR CORTO DE ANIMACIÓN

Burrow

Genius Loci

Si algo me pasa te amo

Opera

Yes-people