Ernesto Tenembaum se disculpó con Alberto Cormillot por los fuertes dichos sobre su paternidad

La semana pasada, el conductor Ernesto Tenembaum deslizó en su programa de radio un comentario polémico acerca de la paternidad que había anunciado poco antes el doctor Alberto Cormillot, a sus 82 años. “Parece que está por tener una huerfanita”, había dicho el periodista. La controversia no se hizo esperar y este lunes el periodista salió a pedir perdón.

Recordemos que la desafortunada expresión tuvo lugar cuando Tenembaum dialogó al aire con su columnista Tamara Pettinato. Este lunes, con un dejo de complicidad ella arrancó diciendo: “No me gustaría que te reprimas”. A lo que el conductor respondió: “No, de ahora en más me reprimo, porque me sacan de contexto algo de lo que digo, se arma un despelote bárbaro y tengo que llamar y pedir disculpas. Así que de ahora en más, me reprimo”.

Por su lado, Tamara agregó: “Le mandamos un beso a Cormillot, que lo amamos y que no quisimos decir nada sobre su persona, pero bueno, lo dijimos”.

Acto seguido, Tenembaum explicó: “Yo le pedí disculpas. La vez pasada hicimos un chiste sobre la notica que iba a ser papá a los ochenta y pico, y lo levantaron algunos portales, y eso rebotó mucho. Cuando leí lo que levantaron dije: ‘Uh, eso puede dolerle a alguien. Lo llamé (a Cormillot), le pedí disculpas, le dije que nosotros no queremos hacer doler a nadie, que era una sección de humor, que a veces se nos va un poquito la cosa”.

Sobre la respuesta que dio Cormillot, Tenembaum expresó: “No me dijo nada. Me agradeció, estuvo divino. Y de verdad creo que son decisiones muy personales e íntimas. Ojalá que la niña sea feliz y que ellos también, y chau”.