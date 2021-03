No dan tregua: la millonaria disputa entre el Pocho Lavezzi y Yanina Screpante tras su separación

En 2018, luego de estar 8 años juntos, Ezequiel Lavezzi y Yanina Screpante decidieron ponerle fin a su relación amorosa. A partir de ese momento, ella comenzó una batalla legal para conseguir una compensación económica por haber dejado de lado su carrera para acompañarlo a él en el mundo del futbol.

En los últimos días, se conoció que la modelo le reclama al deportista un lujoso penthouse de 300 metros cuadrados con una pileta privada en Vicente López. Si bien ella se encuentra viviendo en el departamento, busca ser la propietaria del inmueble.

Mariana Gallego, la abogada del futbolista, habló en Intrusos sobre cómo se encuentran las millonarias negociaciones. "No fue divorcio, nunca estuvieron casados, es una ruptura de convivencia", señaló al aire la letrada. "Vinieron a mi estudio los nuevos abogados de Yanina y en principio estamos en tratativas para intentar darle un cierre de la mejor manera al tema de la atribución de la vivienda", indicó.

"Que se quede con el departamento nunca fue una opción. Ella pretendía quedarse, pero nunca se pidió eso porque nunca estuvo en duda quién era el titular de ese inmueble. Lo que falló la jueza es que ella no tenía derecho ni por los dos años que establece la norma ni por un día", remarcó.

La abogada fue consultada por la compensación que busca Screpante y su respuesta fue tajante. “Esta legislación es más beneficiosa que antes para las mujeres que no están casadas, pero en virtud de lo que vi, considero que no le corresponde compensación económica, lo que no significa que Lavezzi antes o durante ya lo haya cumplido. Por sentencia judicial, no la obtendría. Pero todos sabemos que igual hubo una donación importante, una casa, un auto y varias cosas más, que son de público conocimiento”, expresó.