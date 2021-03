Maximiliano Guerra se mostró en contra del lenguaje inclusivo y revolucionó la red

En las últimas horas, Maximiliano Guerra compartió una serie de mensajes en su cuenta de Twitter que generaron un gran revuelo. El ex bailarín del Teatro Colón se mostró en contra del lenguaje inclusivo (también conocido como no binario, no sexista o lenguaje incluyente) y los internautas le dejaron mensajes de todo tipo.

"Fui a una oficina a realizar un trámite, en el vidrio había un cartel que decía: "Todes les abuelites serán atendides pronte (¿lenguaje inclusivo?). No me gustó y comencé a hablar con lengua de señas, obvio, no me entendían. Llamaron a otra empleada, tampoco entendía nada", comenzó la historia que Guerra replicó de otro muro.

"Saqué mi tablet y escribí en BRAILE. Menos. Entonces hablé: -Perdone señorita pero eso es inclusión. Poder entender LENGUA de señas, saber BRAILE, tener rampas para sillas de ruedas, alguien para ayudar a personas con muletas, bastones. Mientras hablaba, otra empleada fue y sutilmente sacó el cartelito. Eso es inclusión", continuó.

"Lamento si muchos de ustedes no están de acuerdo, pero el idioma español es tan rico que no merece esta payasada. *Yo lo copié, si pensás igual, hace lo mismo", cerró y escribió en mayúsculas "sí a la verdadera inclusión".

Hubo quienes se mostraron a favor y defendieron su postura. "Tampoco se ponen en el lugar de la gente que tiene dislexia, si de por si les cuesta leer el castellano normal no me quiero imaginar lo que les puede costar leer con la E o X", "Excelente, felicitaciones. Además, tienen que entender que la gente mayor no entiende, ni tiene por qué hacer el esfuerzo de aprender una degradación forzada del idioma", redactaron algunos.

Por el otro, estuvieron quienes se burlaron de él. "Necesito que te grabes hablando en lengua de señas o leas en braille. Como si supieras...", “Tiene un año el chiste, ni el Rincón del vago se animó a tanto”, "Primera vez que veo un bailarín que sabe Braille", "Parece que Maxi Guerra inventó la tablet braille. Es tan ignorante y bruto que ni sabe mentir", son algunos de los mensajes que se pueden leer sobre el tema en la red social del pajarito.