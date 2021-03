La denuncia de la hija de Lía Crucet sobre la desgarradora situación que atraviesa su madre

En estos días, trascendió que la popular cantante Lía Crucet está pasando por un difícil momento de salud. La artista está internada en Mar del Plata y perdió en poco tiempo 60 kilos. Además, le detectaron una leve neumonía y continúan haciéndole estudios para dar con su cuadro exacto.

Este jueves, en diálogo con Los ángeles de la mañana (eltrece), Karina Crucet, hija de Lía, apuntó de lleno contra el marido y manager de su madre. “Tony tiene hace miles de años una depresión crónica y problemas con el alcohol. Entonces no está en condiciones de medicar a mi mamá, que tiene esquizofrenia desde que yo tengo 14 años”, aseguró.

Luego agregó contundente: “Tony hace con mi mamá lo que quiere. Si le dice: ‘Vamos para acá', va. Si le dice: ‘Vamos para allá, también va’. Él hace lo que quiere. Mi mamá siempre tuvo un carácter importante, nunca fue una persona que se dejara llevar por delante. Pero cuando se enfermó, se empezó a achicar su personalidad y se dejó llevar. Yo tengo más cosas para contar, aunque queda feo porque parece que estuviera contando algo que no debo contar. Pero lo cierto es que ellos, en la casa donde están, están viviendo en condiciones infrahumanas”.

Luego, Karina afirmó que el estado de precariedad no responde a un hurto que sufrió su madre y su marido. “No es porque les robaron sino por la suciedad en la que viven, el estado de abandono en el que viven”. Y agregó: "En el neuropsiquiátrico en el que está internada no tiene jabón para asearse ni ropa interior”.