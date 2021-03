Internaron de urgencia a Camila Perissé: el desesperado pedido de su marido

Camila Perissé fue internada de urgencia este jueves. La hospitalización ocurre a solo dos días de haber recibido el alta por una internación previa. Su marido, Julio “el Chino” Fernández, reveló en Nosotros a la mañana (eltrece), detalles de la salud de la artista. “Le dieron el alta hace dos días, pero anoche se descompensó, pasó una mala noche y hoy la internamos otra vez y se va a quedar acá por ahora. Se le desplazó la cadera, ya no camina y está mucho más flaca que en las últimas semanas”, comentó Fernández.

“Entró por un cuadro de gastritis y dolores cervicales. La memoria por momentos va y viene. Pedí que la atendiera un gastroenterólogo y una psiquiatra porque hay una medicación que toma y le hace muy mal. Después de la operación de cadera empezó a tener un deterioro cognitivo, de a poco. Después tuvo neumonía, y Covid y todo se agravó. Hoy todavía no tenemos diagnóstico porque nunca apareció una psiquiatra”, reclamó el marido de la actriz.

En tanto que en diálogo con Teleshow, la pareja de Perissé agregó: “Esta deshidratada, pesa 42 kilos y se le va la cabeza. Ni siquiera vino a verla un psiquiatra. Pretenden que quede en casa, con internación domiciliaria. Lo que le están haciendo es una animalidad. Tiene colitis amarilla. No podemos tratarla como una paciente ambulatoria. Tuvieron que hacerle cuatro operaciones, dos de ingle, después de cadera y de fémur. Estuvo tres meses en silla de ruedas. El peor error fue tratarla como si tuviera un fibromialgia y darle una medicación que he hizo pésimo. Encima se agarró Covid que derivó en una neumonía y eso la terminó de destruir”.

Sobre fines de 20202, la pareja tenía intenciones de mudarse a Mar del Plata, donde tienen la posibilidad de habitar una casa de un pariente y también de trabajar. “Se truncó esa idea de Mar del Plata porque la ayuda de la señora Mirtha Legrand y de Alejandro Borensztein (fue pareja de Camila) y otras personas se gastó en otra cosa, como por ejemplo en una cuidadora porque PAMI nunca nos mandó una. Estoy harto de Pergamino, de PAMI y de todo, tengo que comprar hasta los pañales porque no entregan. Hoy no se la puede trasladar”, amplió Fernández.

Luego remarcó la soledad en la que está llevando esta lucha junto a su pareja. “La Asociación Argentina de Actores nunca se acercó ni llamaron por teléfono. Hoy Camila está más perdida, pero me reconoce y hablamos. Me dice: ‘lo vamos a lograr como sea y vos me vas a llevar a casa”.

Sobre las dificultades económicas el marido de Perissé expresó: “Quise pedir un préstamo para solucionar el problema y después poder volver a trabajar y mantenernos como hice siempre, pero no me lo dieron. Hace 35 años que estamos juntos”.

Finalmente, el hombre extendió un desesperado pedido: “Necesitamos la compasión de gente como Mirtha, que la ayudó tanto. Que colabore la gente que la admiraba y sus colegas actores que la querían cuando estaba allá arriba. Apelamos a la bondad de la gente, hay personas que la quieren muchísimo a Camila".