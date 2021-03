Barby Silenzi confesó que fue ella quien filtró un fuerte audio que derivó en una separación

Barby Silenzi visitó este jueves el programa de Florencia Peña, "Flor de Equipo" (Telefe), y allí confesó que fue ella quien viralizó el escandaloso audio que circuló durante en el verano donde Fede Bal invitaba a la pareja de la bailarina, El Polaco, a una fiesta.

En aquel audio, Bal había dicho entre otras cosas: “Yo no sé cómo estás con Barby (Silenzi)... Nada, acá todas las personas que entran, saben que no pueden sacar una foto. Así que no te van a pedir fotos, no van a hacer historias. No vamos a tener ningún problema con Telefe. Vos relajá en eso. Mi casa es un bunker. Ay, Polaco, está anunciado lluvia, pero nos chupa un h…, vamos a estar todos del or…, bailando, chupando y haciendo cositas. Traete malla, traete lo que quieras…”.

Cuando Flor Peña le preguntó a Silenzi “¿Cuál fue la cosa más excesiva que hiciste por celos?”, Barby se sinceró: “Es del tema del audio, que todo el mundo sabe que fui yo la que lo filtró. Perdón, Fede. Yo estaba durmiendo, divina, y llega él. ‘¿A dónde fuiste?’, le digo toda dormida. ‘Fui a la fiesta de Fede’, me dice y se va a dormir. Chau! Yo quedé loca, ahí me volví loca”.

Luego agregó con respecto a un código que tiene con su pareja: “La idea desde el comienzo fue que los dos tengamos la misma clave del teléfono y ahí el cometió el error. Entré al teléfono y cuando escucho el audio…"

Dispuesta a confesar los detalles de la revancha que tomó, Barby continuó: Primero dije ‘¿por qué Fede no me invitó?’. Y después escuché las contestaciones de ese audio. Él estaba dormido”, siguió relatando. “Después, a los dos minutos de la venganza, me arrepiento. Dije ‘¿por qué hice esto? Estoy mal´. Se lo mandé a un periodista. Muy mal hecho. Ahí me di cuenta y lo llamé a él, le dije ‘mi amor, perdón, hice una cosa terrible que no la tenía que hacer, pero la hice’”, reconoció.

Cuando le preguntaron por la reacción que tuvo El Polaco, Silenzi contestó: “Se enojó, pero se fue a hablar con Fede porque su preocupación era Fede. Pobre Fede, ¿qué tenía que ver en nuestro problema?”.

Sobre el final reconoció: “Me siento re culpable por su separación, pero bueno, no sé, ya está. Fue un aprendizaje, ya no tenemos la misma clave”.