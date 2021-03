Tras sus dichos sobre la violencia de género, Gonzalo Heredia sepultó a Viviana Canosa: "Vergüenza ajena"

Gonzalo Heredia salió al cruce de los dichos de Viviana Canosa sobre la violencia de género y la cantidad de femicidios comparados con las muertes de hombres. El actor hizo una referencia al momento justo en el que la periodista tuvo un duro cruce con la panelista Rosario Ayerdi cuando pide que haya igualdad al hablar de violencia de género y que no se refieran únicamente a lo que sucede con las mujeres.

"Está buenísimo que Viviana no necesite del Estado y no necesite de nadie que la empodere. Hay mucha gente que sí necesita del Estado. Las mujeres sufrimos violencia y desigualdades, casi una mujer por día muere en la Argentina. Bienvenida esta marcha, si se politiza, si sirve solamente para que una mujer pueda dejar de sufrir lo que está sufriendo", indicó la panelista del programa de Luis Novaresio.

A lo que Canosa le retrucó: "¿Vos creés que los hombres no sufren?". En ese momento se generó un largo silencio en el piso. Fue ese silencio y lo que vino después lo que cuestionó el actor. "Creo que lo peor del video es cuando ella dice ‘no… hicieron un silencio de un segundo’, creyendo que con lo que acababa de decir los dejó mudxs", comentó el actor.

"Si no siempre estamos con que nosotras somos siempre las víctimas de todo. Yo no me siento víctima, las mujeres no somos víctimas siempre", dijo Canosa, por lo que Ayerdi repitió: "Hay un víctima por día de femicidio casi. Es una mujer que muere por día en la Argentina". "¿Sí? y ¿Cuántos hombres mueren?", preguntó la conductora.

Este intercambio no fue bien visto por Heredia, quien sentenció: "No se da cuenta de que es el silencio que te causa la vergüenza ajena".