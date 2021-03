Diego Brancatelli disparó con todo contra Eduardo Feinmann: "Sos el rey de las fake"

Luego de que Eduardo Feinmann difundiera una supuesta nueva lista de vacunados VIP, Diego Brancatelli salió a cruzarlo en la red. El ex conductor de A24 publicó un listado de inoculados contra el covid-19 del Municipio de Pilar en donde trabaja en panelista de Intratables.

"Hola Edu. No te cansás de meter la pata. ¡Sos el rey de las Fake! ¿Otra vez? No chequeás nada", redactó en Twitter el periodista de América TV citando la publicación del flamante conductor de La Nación +. "No levantas un p*** teléfono. Y eso que nos conocemos eh", agregó indignado. "Esa lista es falsa. Sos grandecito, papu", cerró.

Feinmann no salió a responderle a su colega, por el contrario, optó por borrar la publicación que generó el enojo. Minutos más tarde volvió a subirla a la red social del pajarito y resaltó el nombre de Brancatelli. "Varios de los involucrados en esta lista que circula por WhatsApp, aseguran no haberse vacunado, y afirmado que la firma del documento es falsa", redactó.

No es la primera vez que el panelista de América TV habla sobre la lista de vacunados VIP en las redes. Anteriormente, cuando su nombre figuró en el primer listado ironizó sobre el asunto. El comunicador compartió una insólita enumeración de famosos que habían sido inoculados y entre los que figuraban el Perro Pluto, Batman, el caballito valiente, Spiderman, Mafalda, El mago con Dientes, Hijitus y Pinocho.

Además, por haber sido publicado en esa primera lista falsa que circuló, Brancatelli recibió fuertes amenazas en las redes. "Fíjense todo lo que generan inventando, reenviando y difundiendo una LISTA FALSA DE VACUNADOS VIP", redactó en aquél entonces.