Denise Dumas criticó a Flor Peña por su producción de fotos contra la violencia de género

En los últimos días, Flor Peña llamó la atención de todos con una producción de fotos que realizó para la revista Gente con la intención de mostrar el drama de las mujeres víctimas de la violencia de género. Su trabajo generó un gran revuelo a partir de las críticas de la escritora Hinde Pomeraniec. "No me gusta. En primer lugar es el límite finito de la frivolización y de algo que me parece aún más peligroso, que es el hartazgo. Eso me preocupa muchísimo", señaló la autora.

"Hay una voluntad de provocación. No es lo mismo contar una historia, entrevistar a un familiar de una víctima, contar cuantas muertas hubo o cuantos huérfanos quedaron este año. De esto sí hay que hablar mucho, de los déficits de la justicia sí hay que hablar mucho. Ahora promover algo como esta tapa a mí no me da bronca, me da un poco de pena... Es como no haber entendido nada", manifestó la Licenciada en Letras.

En Hay que ver, no pasaron por alto el tema y Denise Dumas, la conductora del ciclo, no guardó nada y opinó. “Yo coincido con Hinde. A mí me parece que hay temas que se visibilizan de determinada manera y en determinado lugar. Cuando vos los corrés de ese contexto... me parece que no”, señaló al aire. "El tema es demasiado profundo para debatirlo en una revista tan superficial", agregó.

"Es como querer ir en la mitad de un boliche en la noche con todo el mundo tomando y bailando a hablar de algo serio", sostuvo. "Si yo fuera la madre de uno de estos nombres y a mi hija la mataron a golpes y sale en la tapa de la revista... No sé, pero hay que tener más respeto, hay que pensar", expresó.

"Acá hay una actriz, interpretando y trasmitiendo como ella quiere y a su manera, un dolor muy personal", indicó. "Estás frivolizando el tema porque llega a la tapa de Gente porque se hizo famoso. Y es algo dolorosísimo. No está bueno. La verdad no me gusta, me parece que el contexto es hacerlo escuchando a las víctimas y a sus familiares, no así", cerró.