Cristina Pérez y Rodolfo Barili lanzaron una declaración íntima en su vuelta al noticiero

Cristina Pérez y Rodolfo Barili retomaron la conducción de Telefe Noticias luego de casi un mes de vacaciones, y la dupla volvió a sorprender a sus seguidores con un saludo frente a cámaras en modo de declaración íntima.

Tras reaparecer en pantalla, Barili le preguntó a su compañera cómo había pasado las vacaciones. “Lo extrañé”, confesó Pérez. “Sí, yo también”, respondió el conductor, labrando así un nuevo capítulo en el trato de confidencial que se brindan los periodistas en código de guiño a las miles de personas que fantasean con un romance entre ellos.

Recordemos que tanto Pérez como Barili han desmentido en más de una ocasión la chance de que exista un vínculo más allá de lo estrictamente profesional. De hecho, Rodolfo recientemente le propuso casamiento a su pareja en plena cena de Navidad, y luego compartió instancias de esa declaración en las redes sociales.

Barili ha formando una familia ensamblada con su futura esposa y su fueron de vacaciones juntos. Por su parte, Pérez aprovechó sus días de descanso para disfrutar de la playa. La periodista se mostró posando con una trikini turquesa junto a la frase “Somewhere Over the Rainbow”, en referencia a la reconocida canción de El mago de Oz.

Con energía renovada, la dupla ya está de nuevo frente a cámaras en un año que promete ser muy movido a nivel de noticias de actualidad y de tensiones políticas.