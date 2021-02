Carmen Barbieri empezó a despertar: las novedades sobre su salud

Afortunadamente, Carmen Barbieri va dando señales de paulatina recuperación tras haber sido inducida a un coma farmacológico por complicaciones en su cuadro de coronavirus. Tras permanecer varios días en terapia intensiva, se supo que en estos últimos días la actriz se encamina a una recuperación.

Según revelaron allegados a LA NACION, Carmen está transitando este lunes sin fiebre, y poco a poco los profesionales que la atienden le están bajando la sedación. De hecho, la capocómica ya empezó a tener algún contacto con su entorno. “La van despertando de a poco, el tema es que por ahí se pone muy nerviosa y le baja la oxigenación, y cuando eso pasa tienen que volver a aumentarle un poco la sedación. Pero va avanzando bien”, comentaron fuentes cercanas al referirse a la acción de los profesionales a cargo.

La internación de Barbieri comenzó el pasado 20 de enero, y a una semana tras algunos problemas en su cuadro de salud, tuvo que ser trasladada a terapia intensiva. Desde entonces, su hijo Federico Bal se ha convertido en el nexo con la prensa, informando diariamente los partes médicos de su madre.

También Sandra Domínguez, gran amiga de la actriz, ha dado algunos detalles, incluyendo la experiencia mística que tuvo Carmen. “Yo ya lo puedo decir, porque seguro ella lo va a contar cuando salga. Me dijo que se le presentó la Virgen de Guadalupe cuando estaba en terapia intensiva”.

Por otro lado, Fede Bal ha expresado su angustia por no poder estar junto a su madre: “Esta enfermedad es muy difícil porque no te dejan estar con tus seres queridos y eso es lo que a mí más me duele: no poder estar cerca de mamá y darle un abrazo, porque toda esa ala de la clínica está cerrada al público, pero entiendo que están tomando las medidas necesarias para que nadie se contagie ni el virus se siga esparciendo”.