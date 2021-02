Ricky Montaner atravesó un difícil momento al realizar un hisopado

Ricky Montaner es uno de los hijos del histórico cantante latino Ricardo Montaner. Fiel a su familia, el joven latino, posee un gran talento para la música por lo que claramente es dueño de una voz sumamente cautivadora. Junto a su hermano Mau lanzaron el grupo "Mau & Ricky" que es sinónimo de éxito indiscutido en todas partes del mundo.

Al igual que el resto de su familia, Ricky participó en la canción "Amén" que fue lanzada durante los últimos días del año pasado. La misma hasta el momento posee más de 121 millones de reproducciones en YouTube. Lo que demuestra que es uno de los temas musicales más escuchados del presente 2021.

Por otra parte a un año de blanquear su relación con la modelo argentina Stefanía Roitman, el hermano de Evaluna Montaner cada vez da más pistas de cómo será su casamiento, por lo que sin dudas será uno de los eventos más importantes del presente año. En tanto, por el momento se los ve muy enamorados en las redes sociales.

En todas las plataformas digitales a las cual pertenece Ricky Montaner la popularidad que posee es sumamente alta, ya que cada vez que realiza un posteo sus seguidores reaccionan de manera inmediata con miles de likes y cientos de comentarios elogiando al talentoso cantante.

En dichos perfiles personales el hijo de Ricardo Montaner comparte todo lo que hace y esta vez no fue la excepción. Hace algunas horas Ricky compartió un video haciéndose un hisopado y claramente se ve que no la está pasando nada bien, por las caras que muestra y porque no soltó la mano de su hermano Mau mientras se lo realizaba.