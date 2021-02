Moria Casán felpudeó de forma categórica a Rocío Oliva: "Mucha agua oxigenada..."

Rocío Oliva dio su opinión en referencia a la polémica que se generó luego de que a Moria Casán le ofrecieran vacunarse y ella aceptara."En realidad la vacuna no sé si es para los famosos, la vacuna es para la gente que está sobre la primera línea, todos los días en terapia.... yo creo en un médico, en un infectólogo, no es un actor o una actriz", dijo la ex pareja de Diego Maradona.

Rápidamente, la respuesta de la One no se hizo esperar y luego de que Ángel de Brito la arrobara en un tuit, la actriz respondió: "Si me avisaron, no califica". Además, recordó un episodio en el cual la futbolista la contactó: "Solo califiqué cuando quería hablar mierda del Diez, me llamó por teléfono tipo cholula para que le hiciese una nota".

"Mucha agua oxigenada, para arrubiarse, ¿viste? Le quedó media neurona para jugar a la pelota", dijo y en otro posteo agregó: "Me impresiona mi fama".

Recordemos que los dichos de Moria surgieron luego de un debate en el ciclo de América donde Rocío cuestionó que el Gobierno le diera la vacuna contra el coronavirus a los famosos con el fin de convencer a la gente de aplicársela.

"Como hay tanto temor de si me vacuno o no me vacuno, cuando vos ves gente que seguís y tenés como referencia que se da la vacuna, es un mensaje que contagia", explicó Gastón Recondo en la mesa y Iúdica asintió: "Moria se enojó mucho por el cuestionamiento que le hicieron con el tema de que se iba a vacunar. Para mí que se vacunen famosos de riesgo me parece espectacular...".