Karina La Princesita lanzó un filoso dardo contra El Polaco y El Kun Agüero: "Los dos saben..."

Karina La Princesita contó picantes detalles de su intimidad en el programa Flor de equipo, y sorprendió a todos dando detalles de una infidelidad suya. “Una vez engañé al Polaco, pero él lo sabe: de 28 mil veces que me lo hizo, yo le hice una. Fue por despecho y me arrepiento, porque me di cuenta que no tenés que ser como la porquería que tenés al lado, porque ser como el otro no te llena. Salvo que lo hagas porque lo sentís. En mi caso fue por despecho. Lo hablamos mucho después. Al toque de eso nos separamos y al tiempo volvimos. Éramos chicos”, comentó la cantante.

La popular artista también se sinceró sobre una de sus canciones, “Cómo te olvido”, y admitió está dedicada al Polaco: "Estaba sufriendo un montón, deprimida, sola en el hospital con mi beba... Cuando escribo saco un poco lo que siento”, expresó.

En un momento de la charla, le propusieron a La Princesita que diga que tienen en común El Polaco y el Kun Agüero, sus dos exparejas más conocidas públicamente, y ahí ella no dudó en lanzar un filoso dardo contra los dos y aseguró que “tienen en común que saben mentir bien”.

Luego agregó contundnete: “Con el Kun no tengo contacto, y con El Polaco tampoco me hablaría si no tuviéramos una hija. No hay razones para hablar con el Kun”.

Finalmente, Karina reveló que llegó a hackear una red social por celos: “Adiviné una contraseña y me di cuenta que no eran celos, sino intuición. Se mandaba mensajes privados con alguien. Revisé lo que no tenía que revisar y encontré”.