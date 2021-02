La fuerte respuesta de Eduardo Feinmann a quienes piden licencia por menstruación

Dirigentes del Frente de Todos presentaron un proyecto de ley que busca que todas las personas menstruantes que cursen como estudiantes de establecimientos estatales, públicos o privados gocen de un día de "Licencia por Dia Menstrual" por mes calendario. Este beneficio quedaría a elección de la persona que lo utiliza, y solo deberían dar aviso de su uso al retomar la cursada.

El conductor Eduardo Feinmann compartió la iniciativa en su cuenta de Twitter, y un seguidor le respondió: “No lo veo mal, muchas mujeres sufren dolores bastante agudos esos dias, en fin, no me parece mal. Además no es un trabajo eso, son estudiantes, está bárbaro que se pueda justificar”.

Lejos de coincidir, el periodista respondió de manera contundente: “¿Y si probamos con ir a estudiar y trabajar?”.

Automáticamente, Feinmann quedó envuelto en una fuerte polémica y las críticas a su comentario no tardaron en aparecer en la red. “¿Y por que no fuiste a laburar cuando tenias Covid, pelot...? No te costaba nada ir al canal a laburar”, lo increpó un usario. Por supuesto, el integrante de Radio Rivadavia y LN+ contestó fiel a su estilo con ironía: “No sabía que menstruar es una enfermedad”.

Finalmente, otro usuario lanzó el picante comentario: “Los petisos macristas maricones no menstruan”. A lo que Feinmann respondió redoblando su sentido incisivo: “Eso es totalmente cierto”.