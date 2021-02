La familia Montaner conmovida por el inesperado regalo de Evaluna

La familia Montaner se ha ganado el cariño de millones de seguidores, además cuentan con una gran popularidad, ya que cada uno de los integrantes del clan encabezado por Ricardo Montaner y su esposa Marlene Rodríguez, son muy talentosos, incluso sus hijos Evaluna, Mau y Ricky han conquistado el corazón de millones de admiradores alrededor del mundo.

El intérprete del tema "Tan enamorados" y su esposa han demostrado en varias oportunidades su inclinación hacia su hija menor Evaluna, esta vez Marlene Rodríguez dejó reflejado todo su amor hacia su hija en un libro titulado "Evaluna creciente" este sería el segundo libro dedicado a la esposa de Camilo, esta información fue compartida en el perfil oficial de la esposa del cantautor venezolano nacido en Argentina.

Marlene acompañó su publicación con el siguiente texto:“Desde hace varios años empecé a escribir lo que pensé podía acompañar a Eva en su andar como esposa y mamá, en Evaluna nueva preparando su casita, las tradiciones, su esposito”.

Además la esposa de Ricardo Montaner agregó: “Este la preparación de su cuerpo para que Dios teja a su bebecito en ella, el acompañamiento durante la panza , Los mitos, las costumbres, lo que es mejor evitar, lo que debe incorporar, lo que me hubiera gustado saber cuando tuve a mis hijos. Un libro de amor y por amor... a ella , a mis hijas nuevas y a las que se unan. No hice tantos pero Me encanta que @toystyleofficial haya hecho la pre-venta porque me cuenta cuanta gente les escribe para reservar y estamos felices. Dios permita que este libro cumpla el propósito que me imaginé…”

Por su parte la esposa del intérprete del tema “Vida de ricos” se encuentra totalmente emocionada con la dedicatoria de su madre, además hace pocas horas compartió en su cuenta oficial en Instagram uno de sus nuevos proyectos musicales, el mismo es titulado “Uno más uno”, el cual será lanzado el 8 de febrero.