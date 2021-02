JLo atraviesa un difícil momento por los rumores de infidelidad de su prometido Alex Rodríguez

Sin dudas el 2020 fue un año plagado de éxitos para Jennifer Lopez ya que todo lo que realizó fue sinónimo de excelentes resultados. Esto solo ha confirmado que con 51 años de edad, la bella latina, es una de las mujeres más talentosas de todo el mundo. Ya sea tanto para el canto como así también para la actuación.

Un claro ejemplo de ello es su reciente presentación New Year's Rockin' Eve Performance. Allí Jennifer Lopez cantó un compilado de sus canciones en las bellas calles de la mencionada ciudad. Claramente la intérprete de "El anillo" empezó el 2021 de la mejor manera. Esta mencionada presentación fue un gran regalo de "Año nuevo" para sus fans que la vieron desde todos los rincones del planeta.

En tanto que hace algunas semanas atrás JLo estuvo presente junto a su prometido, el ex beisbolista, Alex Rodríguez en la asunción de Joe Biden como nuevo presidente de los Estados Unidos. Este sin dudas fue un gran día para millones de norteamericanos que no la estaban pasando bien durante el gobierno de Donald Trump. Asimismo la bella artista habló frente a las cámaras y demostró todo su apoyo hacia el nuevo gobernante.

Sin embargo no es todo color de rosa en la vida de la feliz pareja ya que recientemente cobró mucha fuerza un rumor que habla sobre una posible infidelidad de su pareja Alex Rodríguez con la conductora Madison LeCroy de Southern Charm. Asimismo la bella rubia involucrada en este rumor habló con el sitio Page Six y afirmó que solo tuvo contacto con el ex beisbolista por teléfono.

Además agregó que jamás se ha visto personalmente con el prometido de Jennifer Lopez y que los llamados se realizaron el año pasado. Pero lo que más llamó la atención es que tampoco dio detalles sobre la naturaleza de por qué de los mismos. Finalmente la bellísima estrella de tv sentenció con una contundente frase: "Nunca ha engañado físicamente a su prometida conmigo". Por el momento JLo ha mantenido distancia sobre estas versiones pero sin disimular su desagrado sobre el hecho.