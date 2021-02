Ángel de Brito destruyó a los integrantes de Intrusos con un dardo fulminante

Ángel de Brito sorprendió a todos este martes cuando confirmó la salida de Jorge Rial de Intrusos tras dos décadas del conductor al frente del legendario programa de chimentos. Horas después, Rodrigo Lussich hizo un fuerte descargo son nombrar específicamente al líder de LAM, pero pidiendo la empatía de sus colegas.

“La incertidumbre laboral no se festeja, ni aquí en la televisión ni para nadie en un país en donde lo que más escasea es el trabajo. La situación que vos criticás o por la que estás haciendo un festín, mañana te puede tocar a vos”, enfatizó Lussich. Apurado por la falta de tiempo, el presentador lanzó un dardo fulminante para los integrantes del ciclo del canal América.

“A los que estaban esperando que diga algo para después colgarse a la tarde, van a tener que esperar hasta mañana”, disparó De Brito antes de darle paso al noticiero de El Trece.

Por su parte, Jorge Rial se presentó este miércoles en Intrusos para confirmar su salida del envío de espectáulos, y allí también habló de la próxima apuesta que lo tendrá como conductor, TV Nostra, un programa de política y actualidad que arrancará en marzo en la pantalla de América.

A su vez, el martes, Rial había lanzado un fuerte mensaje en su cuenta de Twitter: "Gracias por la preocupación de los colegas por saber cual es mi futuro en la televisión. Me conmueve el esfuerzo de informar sin datos. Para que se queden tranquilos no me voy de @AmericaTV. Tal vez mañana cuente todo en el único lugar que importa: @Intrusos".