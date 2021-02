Amalia Granata reveló detalles del reencuentro con Robbie Williams en Beverly Hills

Amalia Granata visitó el piso de LAM el día de su cumpleaños número 40 y no pudo evitar hablar del encuentro de Robbie Williams que la hizo salta a la fama en la Argentina. La mediática contó en detalle cómo fue que conoció al cantante británico en el lobby de un hotel.

Al aire, contó que ella había presenciado el show del artista en el estudio de VideoMatch y que uno de los asistentes del ciclo le había ofrecido acercarla hasta Retiro para que se tomara el bus a su ciudad natal, Rosario. De camino pasaron por el hotel donde se estaba alojando Williams y él se bajó a resolver algunos asuntos laborales.

"Yo caigo al hotel en jeans, zapatillas y una remerita blanca. En ese momento tenía 23 años, era flaquita, no necesitaba maquillaje, el pelo natural", contó Granata. "Robbie se me acercó a hablar, se presentó", señaló. “Yo le dije que me había encantado lo de VideoMatch, pero que la próxima vez que visitara el país, tratara de conocer qué somos los argentinos, la cultura. Y él entendió que yo era profesora de baile, me agarró de la mano y me dijo ‘me encantaría que me enseñes algo’", agregó.

Bailaron, compartieron unos tragos y posteriormente le informaron a ella que el cantante había quedado "encantado" y que la esperaba en la habitación. "Hablamos un montón, aunque no lo crean. Pusimos un canal de música nuestra y estaba Fito Páez, él me preguntaba quiénes eran. Un divino total”, indicó. Él la invitó a ser su acompañante en el resto de su gira latinoamericana, pero ella rechazó la propuesta. Antes de despedirse intercambiaron sus mails para no perder el contacto.

Tiempo más tarde, Granata viajó a Estados Unidos para una boda y como se encontraba cerca de la mansión del intérprete de 'Angels' pidió que la llevaran hasta allí. Él la recibió con junto a una amiga, charlaron, les enseñó su hogar y se fueron. La diputada reveló que él se encontraba algo adolorido por una reciente intervención que había tenido en una muela y que estaba con ropa de entre casa.

"Él estaba haciendo la rehabilitación de su adicción a las drogas y estaba esperando a la psiquiatra", respondió cuando le preguntaron si se había quedado a dormir allí. Además, contó de un divertido momento que vivieron durante la charla en la que su amiga ofició de traductora. “Él me dice ‘¿seguís sin hablar inglés?’, y yo le dije ‘disculpame, ¿vos seguís sin hablar español’? ¿Por qué yo debería hablar inglés?”, reveló al aire.