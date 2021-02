Los cruces entre Frida Sofía y Alejandra Guzmán ya no se pueden ocultar más

La cronología de ataques entre madre e hija comenzó en marzo de 2019 cuando Frida Sofía le dijo públicamente: “Mentirosa, loca, adicta” a su madre Alejandra Guzmán. De esa manera prosiguió: “Sí se mete de todo” asegurando e insistiendo en hablar sobre las adicciones de la cantante.

Cabe recordar que en varias ocasiones Frida salió a hablar de su madre harta de que la comparen siempre. Durante varias entrevistas, la joven acusó a Alejandra Guzmán de haberla querido drogar cuando era pequeña y de ser una madre ausente entre otras situaciones aún más perseveras.



"FUENTE: Notiulti.com"

Entre varias idas y vueltas de ambas, la batalla mediática parece no tener fin, es más, ya no se puede ocultar. Mientras, según un reciente comunicado, la cantante ahora se encontraría sana y en sobriedad.

Una batalla difícil: La adicción de Alejandra Guzmán

“Me muero del coraje, por más fuerte que me haga, me duele, porque no es cierto, no he sido más que buena hija con esta diabla, no se vale y por eso estoy publicando esto, porque no se vale y si le quieren seguir, también le voy a seguir ¿qué ganas? ... Quiere que me ponga mal, que no pueda ensayar para el balón de oro, que me salgan mal las cosas, pero no te voy a dar el gusto, me duele, pero yo soy sincera con todos” dijo Frida en una oportunidad.

Poco después de hablar de esos “demonios” con los que lucha su madre y de su infancia en medio de sus adicciones también reveló cómo tapaba todo, incluso ante las autoridades para evitar que la llevaran a Servicios de Protección a menores.

Frida continuó -en cada oportunidad que pudo- a hablar de Alejandra, ya sea en programas de televisión y en su Instagram publicando mensajes para despedirse de ella. Pero también, aclara las razones que hay detrás de su decisión y su cansancio.

Toda una vida luchando y deseando a una mamá que la ame y la cuide, cuando solo recibió ataques y situaciones dolorosas por la adicción de Guzmán.

“Me duele que no haya formado parte de mi infancia ni de mi adolescencia, ni de mi vida como figura materna, pero todo eso ya lo aprendí a aceptar, igual que acepto el hecho de que ella nunca va cambiar” fue una de las últimas declaraciones de Frida.

Sin embargo, la cantante parece querer reconciliarse y Frida Sofía aseguró que siempre está dispuesta a reencontrarse, pero que es la misma Alejandra Guzmán quien nunca la ha buscado.

"Siempre he estado con los brazos abiertos. Yo nunca me fui a ningún lugar, o sea, que no entiendo porque dice que regrese, yo la voy a amar siempre si hay diferencias, chocones y es algo bien difícil de explicar".

Hace unos pocos días en el Instagram oficial de la Revista digital de entretenimiento, noticias y moda EasyNotic publicaron una noticia bomba: Crédito foto: Instagram: EasyNotic

“Frida Sofía advirtió a Alejandra Guzmán de NO negociar con Larry Ramos, el actual esposo de Ninel Conde, “Le rogué: ‘Mamá, por favor, si vas a invertir no lo hagas”.

Hasta el momento, ni la madre ni la hija salieron a hablar del tema. Un capítulo más en la batalla mediática de Frida Sofía y Alejandra Guzmán.

Te seguiremos contando cómo sigue, mientras puedes ver cómo a los 52 años la cantante luce despampanante.