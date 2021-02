Gérard Depardieu rompió el silencio tras ser imputado por violación y agresión sexual

El legendario actor francés Gérard Depardieu quedó en el ojo de la tormenta tras ser imputado por violación y agresión. La denunciante afirma que el actor la atacó en dos ocasiones, y ahora él mismo decidió salir a romper el silencio.

En una entrevista con el diario italiano La Repubblica, Depardieu negó los hechos por los cuales está acusado: “Soy inocente y no tengo nada que temer. Puedo refutar en términos muy claros todas las acusaciones, como ya lo hice antes a los investigadores”. A su vez, el actor se mostró “muy desconcertado por la decisión de reabrir la investigación”, y retrucó: “No hay pruebas. No hay nada en mi contra”.

Inicialmente, la denuncia había sido radicada el 27 de agosto de 2018, pero la investigación fue archivada por falta de pruebas por la Fiscalía de París. El 16 de diciembre pasado, un juez de instrucción interrogó a Depardieu y al encontrar “pruebas serias y corroboradas” presentó los cargos que posibilitaron la reapertura del caso. Ahora, el actor deberá comparecer en carácter de imputado ante el tribunal francés el 10 de marzo.

El primero de los episodios de ataque se habría producido durante “un ensayo informal para una pieza de teatro”. Además, la causa tiene el agravante de que los dos hechos habrían acontecido en el domicilio parisino del artista, el 7 y el 13 de agosto de 2018.

Sobre la enorme repercusión que tiene el caso en la prensa y las redes: “Me parece terrible la cobertura mediática del caso. Vivimos en una era dominada por un flujo continuo y despiadado de información. Con todos estos canales de streaming, los nuevos medios de comunicación, los sitios web, las redes sociales es como si viviéramos con un auricular que transmite constantemente noticias negativas y, a menudo, falsas y sesgadas. Odio todo eso”, se quejó.