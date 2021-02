Si quedaste con ganas de que el final de Titanic sea otro, no te pierdas esta versión inédita

Cuando se habla del desenlace del Titanic, el foco de debate suele ser el mismo: ¿no cabía Jack en la tabla en la que estaba Rose? Sin embargo, hay otras escenas que son igual de polémicas, entre ellas una versión inédita que hubiese dado un final muy distinto. ¿Qué pasó con el Corazón del Mar?

Titanic: las claves para entender el final alternativo

La película Titanic, escrita y dirigida por James Cameron y estrenada en 1997, transcurre en dos líneas temporales. Por un lado, está la del momento presente, en que se ve a una Rose ya anciana que forma parte de una expedición que recorre los restos del transatlántico en busca de una famosa joya.



Por otra parte, está la historia que revive (de forma real y a la vez ficticia) los acontecimientos de 1912, con el romance entre Jack Dawson y Rose DeWitt Bukater, interpretados por Leonardo DiCaprio y Kate Winslet, como elemento más destacado.



Cada línea tiene su propio desenlace y ambas confluyen en un mismo aspecto: en Rose, sobreviviente de la tragedia, y en el colgante que su prometido le había regalado.



En la versión que todos conocemos, Rose, al finalizar el relato de su historia, se acerca a la popa del barco en el que estaba y, sin que nadie la vea, arroja el Corazón de Mar al agua, para que éste se pierda para siempre.



Luego, vuelve a su habitación, se recuesta y una serie de fotografías se entremezcla con el reencuentro entre ella y Jack.

¿Cuál hubiese sido el mejor final?

No, lamentablemente el final alternativo no ubica a Jack y a Rose encima de la misma tabla y salvándose los dos. La versión que se dio a conocer más bien ofrece una alternativa a la acción en la que la anciana arroja la joya al mar.



En esta versión del final, cuando Rose se acerca a la popa del barco y está por lanzar el collar, es alcanzada rápidamente por Lizzy, su nieta, y Lovett, el líder de la expedición.



Lo que sigue a continuación no se sabe si es un final efectivamente malo o si sorprende por el contraste que tiene en relación al desenlace conocido por todos.



Rose ve que Lovett y su nieta se acercan y les dice que se detengan: muestra el collar y amenaza con tirarlo. El primero le pregunta si siempre lo tuvo en su poder y ella le responde: “Lo más duro de ser tan pobre era ser tan rica”, haciendo referencia a que no quería depender de ninguna manera de quien fuera su prometido.



Mientras otros integrantes del equipo se acercan, Lovett le dice que lo piense mejor, a lo que ella le responde que lo ha hecho durante años y que el único motivo por el que fue hasta ahí consiste en dejar el collar “en donde debe estar”.



Cuando lo está por arrojar al agua, el líder de la expedición le pide sostenerlo en sus manos por un momento. Rose accede y le dice: “Busca el placer en el lugar equivocado, Sr. Lovett. Lo único que no tiene precio es la vida y hacer que cada día valga la pena”.



Finalmente, Rose tira el collar al agua y Lovett estalla en risas. Mira su mano que sostuvo la joya, mira a Lizzy y le pregunta si quiere bailar, a lo que la nieta de la anciana responde que sí.



Por último, Rose levanta la vista y mira las estrellas. ¿Qué opinan? ¿Hizo bien James Cameron al obviar esta opción y elegir la que finalmente se vio en la película?