Michelle Pfeiffer hizo una confesión que rompió el corazón de los fans

Michelle Pfeiffer es una verdadera estrella. A sus 62 años sus fieles admiradores están ansiosos por volver a verla en la pantalla y su vuelta viene de la mano de una comedia negra French Exit, -aún sin fecha de estreno en la Argentina- en la que protagonizará a un personaje que empatizó desde el primero momento.

Sus revelaciones en esta nueva aparición se refieren a su nuevo personaje como: “Hay algo increíblemente liberador en alguien que dice lo que piensa con tanta libertad. Ella puede ser grosera y muy cortante a veces, pero me encanta su actitud”.

También reconoció que sintió vergüenza en varias oportunidades: “Me sentí mejor con algunas de las actuaciones que no le gustaron tanto a la crítica. Los [personajes] que me hacen sentir vergüenza son, por lo general, con los que obtengo las mejores críticas”.

Una actriz por vocación y determinación, oriunda de California y con un currículum cinematográfico formidable. Se convirtió en una estrella debido a los descansos que se fue tomando a lo largo de toda su carrera. “Cuando trabajaba, trabajaba mucho. Entonces creo que la gente se acostumbró a verme mucho”.

Crédito foto: Instagram Michelle Pfeiffer oficial

Cuando decidió dedicarse a su familia y a la crianza de sus 2 hijos, muchos fans creyeron que nunca más la volverían a ver. Sin embargo, cuando la actriz mira todo su recorrido y sus decisiones, se siente muy feliz. “Antes de que nacieran los niños, mi trabajo era mi vida. Cuando eran pequeños, podía llevarlos conmigo, pero luego se volvió más complicado. Se convirtió en un desafío para los directores contratarme y era más fácil conseguir que otra persona hiciera el papel”.

Pfeiffer asume que se encuentra en un momento de su vida de “transición” en el que no es joven ni tiene la edad suficiente para ser la abuela, pero en la que los papeles que le ofrecen son mucho más interesantes. “Supongo que el momento en el que me tomé mis descansos realmente funcionó, porque no siento que me haya perdido mucho”.

Tras llevar 30 años casada con el guionista y productor David E. Kelley reconoció recientemente en una entrevista con la revista Stellar haber decidido irse a vivir a una mansión que compraron hace muy pocos meses en Los Ángeles para pasar juntos la cuarentena por la pandemia del covid-19.



Además de realizar al menos una película por año, la actriz se mantuvo ocupada con la línea de fragancias Henry Rose que lanzó en 2019. “El lado positivo fue que tuve que estar muy concentrada en el negocio” y eso le permitió también estar más cerca de su familia.

Uno de sus últimos anuncios fue que interpretará a Betty Ford en la serie The First Lady aunque confesó que "algo" tiene pendiente aún: “Quiero hacer teatro. Es lo que desearía haber podido hacer más”.

Los fans están ansiosos por verla pronto en la pantalla y será cuestión de tiempo que así sea nuevamente.

