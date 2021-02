El video de Karina Gao tras salir del coma que conmovió a todos en la red

Tras haber atravesado doce días en coma inducido, la cocinera Karina Gao llevó felicidad a sus miles de fans con un video en el que se la ve dando sus primeros pasos en una rutina de rehabilitación, tras el grave cuadro de Covid-19 que le tocó transitar.

La chef del programa "Flor de equipo" se encargó de grabar su propia caminata, y con un toque de humor eligió musicalizar el momento con la popular canción “Despacito”.

Junto al video que ya tiene más de 50 mil de reproducciones, Karina escribió: “Estos días estoy con poca conectividad porque me agarran ataques de ansiedad, angustia, felicidad repentina... Un cocktail de emociones con la hormona del bebé, se hizo un rejunte interesante. Pero no les quiero dejar de compartir este primer paso que he dado hoy. Sí, ¡empezamos la rehabilitación muscular! El cuerpo tiene memoria y aunque se tome su tiempo para reponerse de a poco, ya vamos a estar como antes”. Además, la cocinera se mostró muy agradecida por las constantes muestras de cariño de sus fans: “Gracias infinitas a cada uno de ustedes por sus rezos, intenciones, buenas vibras... Si no hubiera sido por ustedes... Me atesoro todo esto en el corazón ¡Soy realmente muy afortunada de tenerlos! Pasito a pasito, ¡ya llegará el momento de bailar!”, escribió.

Recordemos que hace unos días, Gao había compartido otro video luego de haber salido del coma farmacológico. En ese caso, el monitoreo que le practicaron para comprobar el buen estado de salud de su bebé. “Un saludito de bebu 3 a esta comunidad”, expresó.

La chef había conmocionado a sus seguidores a comienzos de febrero cuando anunció el procedimiento por el que iba atravesar, y del que felizmente se encuentra en recuperación. “Les voy a pedir un último favor de rezar por mí. Me van a inducir a coma dentro de 15 minutos y no sabemos cuándo me voy a despertar. Recen por mí, por favor”, había pedido en ese momento crucial.