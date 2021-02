¿Abandona la actuación? Emma Watson y un futuro desconcertante

Los usuarios en las redes sociales dieron una alerte que podría afectar a muchos seguidores de Emma Watson: al parecer la actriz podría alejarse de la actuación para tener una vida más tranquila y privada junto a su futuro esposo.



"Emma pasó a la clandestinidad, se está asentando con Leo. Están escondidos. Tal vez quiera una familia", dijo una persona del círculo cercano al medio británico Daily Mail. Emma Watson y Leo Robbinton están en pareja hace un año y medio, y trascendió que tienen planes de casamiento.

Fuente: Instagram @emmawatson

Al parecer, el hombre amasó una pequeña fortuna vendiendo cannabis en Los Ángeles, California, un estado donde la venta y la compra de marihuana para fines medicinales es legal. La pareja está pasando por su mejor momento y por este motivo la actriz podría dar un paso atrás en su carrera para llevar un estilo de vida más discreto.



Emma Watson no confirmó aún esta decisión, pero lo cierto es que hace tiempo que ya no se muestra en público. Su última película fue "Mujercitas" en 2019, no publica contenido en las redes sociales desde junio de 2020 y ya no da entrevistas ni aparece en programas de televisión.

Fuente: Instagram @emmawatson

Un recorrido por su vida

Emma Watson se lanzó a la fama a los 9 años cuando le dio vida a Hermione Granger, el papel más exitoso de su carrera en la saga de Harry Potter. Posteriormente hizo otras interpretaciones como Bella, en "La Bella y la Bestia"; Ángela, en thriller "Regresión"; Mae Holland, en El Círculo; Meg March, en "Mujercitas", y Niki, en "Adoro la Fama", entre otras.



También firmó contrato con marcas de indumentaria y belleza para hacer las publicidades como Chanel, Burberry y se convirtió en la persona más joven en ser la cara de Lancôme por cuatro campañas consecutivas. Además, fue embajadora de buena voluntad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y se considera una activista feminista.

Fuente: Instagram @emmawatson

En todas las entrevistas, la actriz siempre dejó en claro que cuando terminara sus estudios secundarios ingresaría a la universidad y así ocurrió. Watson ingresó a la Universidad de Brown donde estudió letras inglesas y se recibió con una licenciatura. Luego se matriculo en la Universidad de Oxford para complementar los estudios.