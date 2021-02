Revelan que Rocío Oliva maltrataba físicamente a Diego Maradona: "Lo golpeó y lo tiró por la escalera"

Siempre se dijo que el vínculo entre Diego Maradona y Rocío Oliva no era muy sano. Mucho antes del fallecimiento del Diez, los rumores sobre la violencia que ejercían el uno contra el otro eran de público conocimiento.

Incluso, fue uno de los motivos principales que llevó a terminar la relación. Sin embargo, ahora se sumó una nueva denuncia que apunta directamente contra la expareja del ex jugador.

"Yo la quiero un montón a Vero (Ojeda), y siempre la banqué porque la vi sufrir y se que ella lo ayudó a Diego hasta último momento. Él le pidió ayuda porque estaba prácticamente secuestrado, y todos sabían que tenía el mando Rocío Oliva, porque acá la cabeza era Rocío", disparó Vanesa Maradona en "Los ángeles de la mañana".

"Diego no era dueño de su vida. Le bloqueaba los teléfonos… el entorno no lo estaba ayudando, pero ¿a quién le servía así? Yo escuché que habían dicho que Rocío Oliva se separó y no apareció más… ¡mentira! Ella siguió con el mando hasta que Verónica lo rescató de esa casa", agregó convencida la ex pareja de Chino Maradona.

"Mandaba todo, hasta el supermercado de la casa, que mandaba la mitad de las cosas para la casa de la madre. Ahora parece que tiene una donación de no sé cuánta plata… Lo que pasa es que Diego en ese momento vos le pedías cualquier cosa y lo hacía. Está todo bien, él estaba enamorado de ella lamentablemente", recordó.

Luego, realizó una fuerte acusación: "No conviví con ellos, pero si sé que ella lo ha golpeado, le hizo muchas cosas. En esa foto tenía el brazo hinchado porque ella lo había tirado de la escalera. Lo tiró por la escalera en una pelea y lo empujó".