Verónica Ojeda compartió fotos de Dieguito Fernando con una de sus hermanas y causó furor

Mientras avanza la investigación alrededor de la muerte de Diego Maradona, y continúa el proceso de repartición de su herencia; integrantes de la familia siguen manifestando sus claras diferencias que de momento permanecen como irreconciliables.

En estas últimas horas, Verónica Ojeda, expareja del ídolo del fútbol y mamá de Dieguito Fernando Maradona, publicó en su perfil de Instagram fotos de su hijo junto a su hermana Jana Maradona. “Jana Maradona ¡Gracias por venir al entrenamiento de Dieguito Fernando!”, expresó Ojeda en el epígrafe. En cuestión de horas, las postales superaron los 47 mil likes y cientos de comentarios muy afectuosos.

Recordemos que hace un tiempo salió a la luz una conversación entre los hijos de Maradona, Dalma, Gianinna, Jana y Diego Junior, con su tía Kity y los médicos del exjugador, el neurocirujano Leopoldo Luque y la psiquiatra Agustina Cosachov. La charla tuvo lugar tras la operación por el hematoma subdural y mientras se definía la internación domiciliaria del Diez.

En esa conversación, Dalma apuntó fulminante contra Ojeda y su participación en los movimientos de su ex y padre de su hijo: “Que se deje de hacer circo. No hay reunión entonces. Para hacer circo que se vaya a otro lado. Acá la única que hace bardo y expone todo a la prensa es ella, pido disculpas pero no voy a participar de su circo”, comentó categórica la hija de Diego.

Hasta el momento Mario Baudry, abogado de Dieguito Fernando y pareja de Verónica Ojeda, manifestó que el patrimonio de Diego sería de entre 6 y 7 millones de dólares.

En contrapartida, Mauricio D'Alessandro afirmó en diálogo con Ángel de Brito en Los ángeles de la mañana: “Yo creo que por pudor uno no debe decir cuánta es la plata que hay, pero es la misma emisión de Leliq del Banco Central en diciembre. Unos 1700 millones de pesos. Yo no sé lo que es poco porque para mi economía es mucho”.

A lo que Baudry retrucó: “Eso no es verdad. En la causa hay cuatro cuentas, con dinero que todavía no está certificado cuánto hay, salvo lo que ellos declararon. Hoy se llega a entre seis y siete millones de dólares, es todo el patrimonio que hay”.