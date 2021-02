Juanes dejó la música un rato para dedicarse a...

Muchos cantantes sacan a relucir sus dotes en otras disciplinas además de la música. Líneas cosméticas, perfumes, tenis deportivos. Esta vez es el turno de Juanes y nada tiene que ver el consumo o la industria de la indumentaria.



El cantante colombiano Juanes dejó la música un tiempo para ser parte de un momento histórico a nivel mundial: se unió a la misión "Perseverance" de la NASA, que tiene como objetivo buscar signos de vida antigua en en Marte.



La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio, más conocida como NASA, invitó al artista a la transmisión en vivo de la llegada del rover Perseverance al planeta rojo. Si bien se trata del quinto rover que llega a Marte, lo cierto es que este astromóvil es el más sofisticado de todos los que enviaron. Para Juanes fue una gran experiencia participar, ya que asegura que es fanático de las misiones espaciales y la astronomía.

La NASA hizo un vivo (por primera vez en español) desde su canal de YouTube llamado "Juntos perseveramos: El aterrizaje del rover Perseverance en Marte". El evento tuvo lugar el pasado 18 de febrero y allí, Juanes fue parte de la previa y entretuvo al público mientras que el rover hacía su aterrizaje.



"Lo queríamos hacer muy amplio, que participara toda la comunidad hispana en general, mostrar la diversidad de hispanos que hay en la NASA en puestos importantes. Que hay hispanos en la NASA y en muchos otros lugares relevantes en Estados Unidos y que todos estamos juntos perseverando en este proyecto", dijo María José Viñas, responsable del programa de comunicación en español para la NASA, a la CNN.



¿Por qué eligieron a Juanes?

La música de Juanes suena en todo el mundo, principalmente en la comunidad hispana, y la idea de incorporarlo a este evento especial de la NASA fue de Elizabeth Landau, una contratista en el departamento de ciencia de la agencia y quién también trabajó para el Laboratorio de Propulsión a Chorro (JPL).



Landau es fanática del colombiano desde que interpretó la canción "Fotografía" junto a Nelly Furtado. Si bien fue a varios conciertos, el que realizó Juanes en Los Ángeles, Estados Unidos (en 2018) fue el que más la marcó, ya que interpretó la canción "Mis Planes son Amarte" y comenzaron a pasar en la pantalla gigante imágenes del planeta rojo.



"Este año, cuando empecé a trabajar más con María José Viñas (responsable del programa de comunicación en español para la NASA) y me enteré de que íbamos a tener un show en español sobre el aterrizaje del rover Perseverance me acordé de este momento del concierto. Dije ‘ok, tenemos que invitar a Juanes porque ya tiene este interés y tiene esa canción'", contó a la CNN.



Pero ¡Tranquilos! Juanes no planea retirarse de la música ni mucho menos. No se convertirá en astronauta ni se irá a vivir a Marte o cualquier otro planeta. Lo tendremos en América Latina para disfrutar de su música por mucho tiempo más.