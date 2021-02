Jennifer Lopez enseñó un video haciendo yoga y deslumbró a sus seguidores

Con un presente brillante, tanto el profesional como en lo personal, Jennifer Lopez ha vuelto a demostrar que es una de las mujeres más hermosas del planeta. Esto se debe a que constantemente en las redes sociales comparte imágenes y videos donde se la puede ver realizando diversas rutinas de ejercicios.

En cuanto a lo profesional, JLo por el momento está abocada completamente a su carrera empresarial, ya que utiliza de su gran popularidad en todos lados para promocionar, en sus respectivas cuentas, los diversos productos de belleza que realiza su empresa. La misma se llama JLO Beauty y está dedicada a personas de gran edad que cuidan sus respectivos cuerpos y quieren verse bien.

En tanto que en la cuenta oficial de Instagram de dicha empresa se publicó un video donde se la puede ver a Jennifer Lopez realizar un ejercicio de yoga que resalta la gran figura de su cuerpo a sus 51 años de edad. En tanto que en la descripción del mismo dice lo siguiente: "Reset your mind. Recharge your body. Reconnect with your soul. 💫 Let THAT glow shine from within. #JLOBEAUTY" (Reinicia tu mente. Recarga tu cuerpo. Vuelve a conectarte con tu alma. 💫 Deja que ESE resplandor brille desde adentro. #JLOBEAUTY).

Por otra parte, en cuanto a lo personal, la intérprete de la canción "El anillo" está viviendo un gran momento en la pareja junto a su prometido, el ex jugador de béisbol, Alex Rodríguez. Debido a esto, constantemente se dedican diversas publicaciones demostrando el gran amor que se tienen.

Un claro ejemplo de ello fue el video que publicó, JLo, el pasado día de San Valentín donde le escribió un cautivante mensaje a su pareja que decía, en parte, que febrero es su mes aniversario, de lo mucho que la divierte y de lo mucho que disfruta de su compañía tanto en los buenos como así también en los malos momentos.