Eugenio Derbez hizo pública su preocupación por la conducta de su hija Aislinn

Después de que Aislinn Derbez elevara la temperatura en las redes con unas sensuales fotos en ropa interior, su padre reaccionó. Luego del posteo con las imágenes desde la cuenta de Aislinn, el comentario fue directo y sin evasivas. “Eso ha de venir del lado de su madre“, remató el comediante Eugenio Derbez.

La bella actriz y modelo argumentó que fue un amigo conocido de la familia quién la impulsó a posar en lencería: Henry Jimenez. Sin embargo, seguramente ella esperaba alguna reacción adversa por parte de su padre, ya que al subir las imágenes a las redes lo hizo con el mensaje: “Y bueno... aquí esperando a que @ederbez juzgue mi foto... lo bueno es que ya conoce bien a @henryjimenz así que arréglense entre ustedes“.

Foto: Instagram Aislinn Derbez

En sus redes, el fotógrafo instalado en Los Ángeles y famoso por su estilo atrevido y sexy confesó que llevaba años intentando convencer a la actriz. No obstante, el reto público paternal impactó en miles de seguidores ya que no se comprendía si el tono era humorístico o no tanto.

Padre e hija tienen una sólida relación y comparten el sentido del humor, aunque no siempre están de acuerdo en todo. De esta manera, a medida que ella fue agregando las fotos pudo inferirse que definitivamente fue un comentario con un código cariñoso entre ellos, no de verdadero enojo.

Aunque, sin dejar de ser polémica la intervención ante el retrato, él agregó: “Uno los educa, uno se mata trabajando para pagarles educación, escuela, para hacer a los hijos personas de bien ¿Y cómo te pagan? Subiendo imágenes indecentes“.

Foto: Instagram Aislinn Derbez

Ella, ante los halagos, comentarios y likes que produjo la primera fotografía no se detuvo y siguió compartiendo imágenes de la sesión de fotos.

“Lo siento, no lo siento Eugenio Derbez, ya es la última“, expresó al subir la última toma con el atuendo de lencería escotado y de encaje negro que inició el escándalo. Agregó, además, una carita emoji derramando lágrimas de risa.

Al parecer, varios seguidores de ambos en instagram se divirtieron con el pataleo virtual del esposo de la cantante Alessandra Rosaldo. Incluso, su propia hija.