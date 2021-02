El descargo de los famosos acusados de recibir la vacuna contra el coronavirus

Tras el escándalo de la vacunación VIP, no tardó en aparecer en la red un listado de famosos que supuestamente habrían sido beneficiados con la vacuna contra el Covid-19. Marcelo Tinelli, Pablo Echarri, Verónica Lozano, Yanina Latorre, Diego Brancatelli, Mariano Iúdica y Ángel De Brito fueron algunos de los acusados de ser vacunados de manera irregular. Uno a uno, los protagonistas de esta polémica hicieron su descargo a través de Twtitter.

“¿Así que me vacune? Mirá vos. ¿Cuándo habrá sido? Por supuesto que no me vacuné (…) Falso, absolutamente falso”, escribió Iúdica. “¡Yo tampoco me vacuné, Iúdica! Y aparezco en la lista. Ni siquiera pusieron bien mi fecha de nacimiento. Lo peor es que hay gente que les cree”, agregó por su parte Brancatelli a la vez que denunció que recibió “decenas de amenazas”.

Lozano también expresó categórica: “Hay una lista (...) donde figuro como vacunada. Esto es absolutamente falso. No me vacuné”, zanjó. Mientras que Latorrre lanzó: “Hay que estar enfermos para inventar esto. Posta. Amo ser tan importante”..

Tinelli aclaró: "Es una fake news que anda dando vueltas desde ayer. Yo jamás me vacuné, ni nadie de mi familia y aparezco también”. De Brito, también vinculado al listado, fue igual de tajante: “Por supuesto que no me vacuné. No crean cualquier estupidez que publican en redes”.

Echarri también hizo su descargo: “Vengo recibiendo mensajes sobre mi incorporación a alguna lista de vacunación preferencial. Jamás solicité una vacuna, ni para mí ni para ningún integrante de mi familia”. Luego, el marido de Nancy Duplaá agregó en otro mensaje: “Burda operación de algún/a habitante de este bendito país. Con solo verla identifico la jugada. Junta fauna transversalmente procurando herirlas. Lo llamativo son los mensajes de periodistas que recibí dándole algún tipo de entidad”.