Danilo Carrera vs José Ron: hubo duelo de guapos noveleros y te mostramos quién ganó

Danilo Carrera y José Ron sin duda se encuentran entre los galanes de telenovelas más populares del momento. El ecuatoriano y el mexicano, respectivamente, protagonizaron un duelo de guapos noveleros en Instagram, en la que muchos usuarios participaron bajo el hashtag #TeamDanilo y #TeamRon.

Si bien ambos son queridos y aclamados por el público, el hashtag que más menciones tuvo fue #TeamRon, uno de los actores de la novela "Te Doy la Vida" de Televisa que se emitió en el 2020. Por otro lado, algunos usuarios se limitaron a indicar que eligen a los dos.

José Ron es uno de los actores más codiciados y en San Valentín trascendió su relación con la actriz y conductora venezolana Kimberley Dos Ramos. En su Instagram, publicó un video en el que se los ve felices y divertidos andando en rollers, y escribió la frase "Every breath you take", letra de la canción de The Police.

Foto: Instagram @joseron3

"Cuesta más formar una pareja a medida que pasa el tiempo porque nos vamos poniendo más exigentes. Creo que es una cosa de conexión, de encontrar esa mujer perfecta para ti o que yo sea el hombre para ella. Creo mucho en el tiempo de Dios, si no me ha tocado es por algo", dijo en una entrevista en la revista Hola antes de conocerse la relación.

En el caso de Danilo Carrera, hace poco rompió su relación con Michelle Renaud, pero en buenos términos. Ambos protagonizaron uno de los romances más amorosos y tiernos de la farándula mexicana, y ahora siguen manteniendo una gran relación de amistad.

Foto: Instagram @danilocarrerah

"Queremos cosas distintas. Yo quiero una familia, hijos, y él también, pero no ahorita, y tenemos la misma edad, tenemos 32 años. Estoy adelantada en procesos, yo creo que ya estoy en edad de hacerlo, yo tengo un hijo y quiero otro pronto, quiero una familia", comentó Renaud en un video en Instagram.

Pero por su lado, Carrera afirmó: "Ni siquiera es que queramos cosas diferentes, sino estamos en tiempos diferentes, queremos lo mismo pero en este momento no se da y no es que ninguno quiera forzar al otro. Michelle no me quiere obligar a tener hijos o quedar embaraza".