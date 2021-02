Soledad Fandiño se despidió de Santo Sábado: cuál es su nuevo destino en la TV

El 6 de febrero, Soledad Fandiño les contó a sus seguidores de Instagram que había sido diagnosticada covid-19 positivo, por lo cual debía aislarse y no continuaría por un tiempo al aire de Santo Sábado en la pantalla de América TV. "Hola a todos. Quiero contarles que en el día de ayer me levanté sin olfato, por lo que me fui a hisopar y recién me dan el resultado, que fue positivo", redactó en aquél entonces en la red.

"Por supuesto que no estaré en el programa hasta que la carga viral haya desaparecido. Sigamos cuidándonos entre todos", agregó en su publicación. Anoche, la conductora retornó a su lugar de trabajo y no sólo contó cómo transitó la enfermedad sino que sorprendió a los televidentes con una noticia. Sin dudas, nadie esperaba que la blonda regresara a la pantalla chica para anunciar su despedida del ciclo.

"Feliz de volver a verlos, chicos los extrañaba", festejó al aire. Su compañero de conducción quiso saber todos los detalles de cómo fueron sus días con covid-19. "Un día me despierto en mi casa, me voy a bañar me pongo perfume... mi perfume es un bosque", señaló ella. Ante esto, El Pelado López agregó: "Su perfume se siente a cien metros".

"Es un síntoma clave. Me fui a hisopar enseguida y di positivo (...) Perdí el olfato y el gusto y a los tres días lo recuperé. Por suerte, rapidísimo, y no tuve ningún síntoma más", contó.

Posteriormente, hablaron de la despedida de la conductora del ciclo. "Tenemos que adelantar que la señora se va a trabajar toda la semana en esta misma pantalla", indicó López frente a las cámaras. "Sí, me van a tener que ver todos los días", confirmó Fandiño. "¿Y es verdad que pediste trabajar con un conductor con el mismo nombre?", le consultó él. "Sí, era clave", respondió ella siguiendole el chiste.

"Este programa va a ser inolvidable para mí, es lo primero que hice en la conducción, algo en lo que quería probarme hace mucho tiempo. Voy a seguir en América, gracias por esta oportunidad y gracias por confiar en mí”, expresó la actriz que a principios de marzo acompañará a Guillermo Andino en su nuevo programa de las mañanas en remplazo de Informados de todo.