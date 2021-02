Kendall Jenner se mostró sin ropa y su figura deslumbró a sus fanáticos

Kendall Jenner una vez más fue tapa de cientos de portales de noticias del mundo del espectáculo. Esta vez fue por que compartió en una de sus historias de su cuenta oficial de Instagram una imagen de ella donde su espectacular figura acaparó la mirada de millones de sus seguidores. Recordemos que hace una semana atrás también se llevó la atención de todos al mostrarse por primera vez en redes con su novio, el jugador de la NBA, Devin Booker.

Por otra parte, la modelo es convocada constantemente para diversos desfiles de las marcas más prestigiosas del mundo. En una oportunidad, puntualmente en el año 2017 y con tan solo 22 años de edad, Kendall se convirtió en la modelo mejor paga del planeta, puesto que hasta ese momento era de Gisele Bündchen, según la revista Forbes.

Además del modelaje en varias ocasiones hemos visto la talentosa mujer en diversos programas demostrando grandes dotes de actuación. En 2007 sus recurrentes apariciones en Keeping Up with the Kardashians, el reality show de su familia, la hicieron conocida a nivel mundial para luego ser convocada a otros trabajos en la actuación.

En cuanto a su noviazgo, según afirman fuentes cercanas a la pareja, ambos llevan alrededor de 10 meses de relación. Por su parte los primeros rumores sobre la pareja fueron en abril del año pasado cuando fueron vistos juntos en la ciudad de Arizona. Asimismo en otra oportunidad, meses más tarde, la supermodelo fue fotografiada recogiendo al atleta del aeropuerto LAX.

Por su parte y como adelantamos en el comienzo de la nota la hermana de Kylie Jenner compartió hace algunas horas atrás en su cuenta de Instagram una imagen, en formato blanco y negro, donde se la puede ver sin prendas de vestir por lo que solamente se está cubriendo parte de su cuerpo con su mano y sus piernas.