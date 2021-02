El Negro González Oro le da una segunda oportunidad a un viejo amor

Algunos días atrás, Oscar González Oro alertó a sus fanáticos con una publicación en sus redes sociales. "¡Buen día! Hoy no tengo nada importante para publicar. Quizá lo único es contarles cómo estoy, cómo me siento. En cuanto al programa estoy contento porque es lo que quería hacer. Pero el programa dura dos horas nada más. Me quedan 22 para vivir", comenzó diciendo.

"Hay días que disfruto mucho y hay días que la paso muy mal. La soledad me agobia, me apabulla. Me asusta. Pero tengo que seguir pensando en mi salud. Por lo menos en mi salud física, en la mental trabajo todos los días con resultados diversos. Trato de llenar esas 22 hs que son únicamente mías. Ya no soporto tanto silencio en casa!! Pero en este momento esta es mi vida", cerró la publicación que generó mucha preocupación.

Ahora, en diálogo con La Once Diez habló sobre el gran revuelo que generó. "Recibí cataratas de amor, pero me siguen diciendo: ‘Negro, no estés deprimido’. ¡No estoy deprimido, no estoy deprimido!", afirmó al aire. "No soy el único que tiene momentos de soledad o de tristeza. Hay millones de personas así, lo que pasa que yo lo expreso y las otras personas no lo dicen. Me asombró la repercusión que tuvo, pero no estoy deprimido ni al borde de suicidarme", agregó.

También habló sobre su estado sentimental. "Estoy por enamorarme, pero no es que lo haya visto. Ya lo conozco, fuimos pareja. Estamos charlando, estamos viendo. Lo quiero mucho y se que me quiere mucho. Es probable que haya una segunda oportunidad", indicó.

"A mí me gusta estar en pareja. No me gusta estar sin pareja, sin tener alguien con quien compartir, con quien desayunar, con quien caminar. Y prefiero malo conocido que bueno por conocer", aseguró.

"Si nos amamos en un momento en el que nos llevábamos bien, bueno, podemos volver a llevarnos bien, a volver a amarnos. Pero no depende solo de mí. Si dependiera nada más que de mí, estaría acá, sentado frente a mí. Pero bueno, el está pensando: viene de un proceso que no le hizo bien, hay que dar tiempo a las cosas", explicó.