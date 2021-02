El impensado oficio de Soledad Pastorutti antes de ser famosa

En la última emisión de Los Mammones, el programa que conduce Jey Mammon en América TV, el conductor tuvo una invitada de lujo en el piso: Soledad Pastorutti. Allí, la cantante recordó momentos de su infancia y sorprendió a más de uno de los televidentes con lo que contó.

“¿Es verdad que fuiste canillita?”, le consultó el humorista a la cantante. “Era un diario que se llama ‘La Vidriera’ y era para avisos clasificados. Yo no lo podía vender, era de distribución gratuita”, respondió ella.

"Yo lo distribuía, pero como quería sacar un manguito, hacía la carita del gato con botas. Tocaba la puerta y te hacía la carita del gato con botas y me daban”, agregó la Sole entre risas. “¿Qué comprabas, golosinas?”, indagó Mammon. “Porque debía 800 pesos en el kiosco de la esquina”, confesó ella y provocó más de una carcajada en el estudio.

Durante la entrevista, el conductor aprovechó para conocer más sobre su infancia y le consultó qué quería ser de chica. "Cantante, no sé. Me miraba al espejo y cantaba, actuaba, bailaba, lo que hacen todos los niños. Yo además tenía el sí fácil, cuando era chica. Venían parientes a casa y mi viejo me decía ‘dale, cantate algo’, yo siempre decía que sí, era como el bufón", explicó.

"Pero, ¿cuándo detectaste que esa voz era un saxo?", le preguntó él. "No era tan buena cantante de chiquita, pasa que tenía personalidad", reconoció la intérprete de 'Que nadie sepa mi sufrir'. E inmediatamente agregó: "Un día apareció esta oportunidad y también fue una necesidad para mi familia, porque la cosa no andaba muy bien en la cuestión económica y mi papá empezó a ver que la gente cada vez que íbamos a un lugar, como que reaccionaba. Y grababa unos casettes en casa".