Rodolfo Barili se quebró frente a cámaras: "Nunca le tuve miedo a la muerte hasta que..."

Rodolfo Barili se ha transformado en un icónico conductor de la televisión argentina, a partir de los años de trayectoria al frente de Telefe Noticias. En esta oportunidad, el periodista estuvo como invitado en Vino para vos, el programa que Tomás Dente conduce en KZO, y se conmovió cuando recibió a través de un video un saludo de sus hijos.

“¡Hola, pá! Grabamos este video juntos porque nos da algo de vergüenza, pero así lo estamos llevando bien: estábamos pensando que el año pasado fue bastante malo en todos los sentidos, en todo el mundo. Pero para nosotros fue bueno porque pudimos estar muchísimo tiempo con vos, compartimos mucho con vos: pudimos ver muchas series, películas y charlar mucho, aprendimos a convivir juntos en Buenos Aires... Y fue muy divertido todos los días. ¡Te amamos, pá!”, expresaron los niños.

Al borde de las lágrimas, Barili pronunció: “Cuando el ‘te amamos’ sale de ellos es...”, y tuvo que hacer una pausa para no terminar de quebrar en llanto: “Son hijos, pero son personas. Vuelan. Aprendí que en la vida hay que darles los elementos para que ellos puedan volar, puedan ser libres, puedan ser felices. Y que lo que abracen, lo abracen con pasión. Que dejen la vida en cada jugada. La pasión es, como digo yo, la sal para las papas fritas. Son papas fritas, pero tienen otro sabor”, agregó.

Luego, enfatizó su reflexión sobre la paternidad: “A veces siento que solo vine acá por ellos. Yo nunca le tuve miedo a la muerte y siempre decía: ‘Si me agarra ahora, qué macana, porque me quedan unos cuántos proyectos que hacer’. Siempre tuve esa sensación. Y cuando nacieron ellos fue: ‘Uh, me tengo que quedar acá, tengo que cuidarme, tengo que ir al gimnasio, tengo que dejar de fumar, porque tengo que acompañarlos. Al costado, pero yo estoy acá. Quiero tratar de acompañarlos en este mundo frágil y estar ahí”.

La abogada Lara Piro, pareja del conductor de noticieros también envió su mensaje. “Qué te voy a decir que no te diga todos los días, que te amo inconmensurablemente y que sos el gran amor de mi vida. Sos un gran compañero, un gran contenedor, sos el mejor amante”.

Barili respondió emocionado: “Yo no sabía que podía amar de la manera que amo a Lara. Y como siempre digo: una parte es mía y otra parte es la que genera ella. Pero encontrarte a los cuarenta y pico con alguien que te lo cambió todo, yo lo llamo ‘el amor de la adultez’”,