A puros rizos: Evaluna Montaner mostró su radical cambio de look

Evaluna Montaner se mantiene muy activa en las redes sociales por los últimos días. La cantante de 23 años viene de participar de una emotiva presentación en la gala de premios “Lo Nuestro 2021” este pasado jueves 18 de febrero en Miami, Estados Unidos.

Evaluna subió al escenario junto a su esposo Camilo, su padre Ricardo Montaner y sus hermanos Mau y Ricky Montaner. Juntos cantaron su más reciente hit “Amen” y deslumbraron a los televidentes y presentes del lugar.

“Yo había tenido la oportunidad de compartir con mi suegro, con mis cuñados y con mi esposa de diferentes maneras artísticas, pero nunca todos juntos. Entonces ahora, justo esta noche, cantarla en vivo por primera vez fue una experiencia hermosa. Es una canción que está sirviéndonos de refugio a muchísimas personas, incluyéndome cien por ciento” indicó Camilo luego de interpretar la mencionada canción junto a los Montaner.

“El otro día Evaluna me comentaba que en la parte de Amén que dice ‘necesito que vengas ahora que mi mundo está al revés, te busco y te llamo cuando no me dan los pies’, es eso: cuando a uno no le dan los pies, la cosa que pasa inmediatamente después es que caes de rodillas. Esos momentos complejos son el atajo para decir: ‘Bueno Dios, socio, ¿a dónde va esta vaina?' Amén ha sido eso para mí y para mucha gente también” reveló el intérprete de “Favorito” sobre el sentimiento que produce la mencionada canción en su mujer.

Además, Evaluna y su esposo se encuentran disfrutando del éxito del lanzamiento de “Amén” versión acústica la cual ya cuenta con más de 2 millones de visualizaciones en la plataforma “YouTube” en tan solo 24 horas. En las últimas horas, la pequeña Montaner compartió en su cuenta de Instagram dos videos cortos donde se la puede observar en plena sesión de peluquería. La chica nickelodeon luce unos adorables rizos en su largo cabello que deleitaron a sus fans en las redes sociales.