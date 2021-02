Carmen Barbieri volvió a su casa y Fede Bal compartió una emotiva foto

Una buena noticia para este domingo. Carmen Barbieri ya se encuentra en su casa tras una internación que se extendió durante varios días por complicaciones en su cuadro de coronavirus. al fin sucedió.

Fede Bal compartió una emotiva captura de pantalla de una videollamada con su madre y escribió: “Con una enorme felicidad, quiero contarles que mamá ya está en su casa, de alta. Agradezco de todo corazón a los médicos y a todo el personal de la Clínica Zabala, que la cuidó todo estos días con un enorme cariño y gran profesionalismo, que me contuvieron y me acompañaron día a día, manteniéndome informado de su evolución y que lograron curarla de este virus tremendo. También quiero hacer llegar un profundo agradecimiento a los amigos, colegas, familiares, periodistas, y especialmente a miles de personas que no conocemos personalmente, pero que estuvieron pendientes minuto a minuto, con una oración, una palabra de aliento, un mensaje, brindándonos su apoyo y todo ese cariño que llega y se siente fuerte”.

Luego, el hijo de Barbieri concluyó: “Gracias de todo corazón. Hoy, lamentablemente, la acompaño virtualmente, pero ya vamos a poder abrazarnos como corresponde. Te amo, mamá. Estamos muy felices y agradecidos. Y por favor, sigan cuidándose mucho”, finalizó.

Recordemos que en este momento Bal se encuentra aislado, debido a que mantuvo contacto estrecho con Paula Chaves, quien dio positivo en su test de Covid-19.

En el último día de su internación, Carmen había compartido una imagen de la película El rey león, donde puede verse a Mufasa subido al risco de una colina, y al pequeño Simba detrás. “El mundo cambia con tu ejemplo, no con tu opinión”, fue la frase que acompañó al posteo.

Tras haber sido inducida a un coma farmacológico y después de tres semanas de internación, "La Leona" del espectáculo nacional se encamina a recibir su alta definitiva.