Así está hoy la hermana de Rodrigo Noya, a 21 años de Agrandadytos

Pasaron 21 años de la participación de los hermanos Noya por Agrandadytos. Rodrigo continuó en los medios trabajando como actor, incluso fue figura del Bailando, pero Agustina decidió bajar el perfil y muy poco se supo de ella en los últimos tiempos.

El jueves por la noche, Agustina fue a Bienvenidos a Bordo a participar de un juego y aunque lo intentó, no pudo pasar desapercibida y Guido Kaczka la reconoció apenas la vio. “Yo te veo cara conocida, no me digas que sos vos. Querías pasar desapercibida. ¿(Hernán) Drago, la tenés?”, insistió el conductor del programa ante la mirada desconcertada del modelo, y ella acotó: "Es que era muy chiquita".

Luego, Guido siguió indagando: "Es la misma cara la que tenés. Mirala, Drago, ¿cómo no la ubicás? Sos cualquiera. Locutor, por favor. ¿La ubica, locutor? ¿Cómo no, no, no? Rocío (Robles), ¿la ubicás? Es famosísima. No te puedo creer que querías pasar desapercibida. La súper ubicás, toda tu familia la conoce, Rocío Quirós, ¿la ubicás? No puedo creer que nadie la ubique".

"Me da bronca no reconocerla, cuando me digas me voy a querer matar", se lamentó Hernán Drago, y luego Kaczka pidió que dijera quién era: "Soy la hermana de Rodri Noya".

"Es Agustina Noya, ahora se cholulean todos y nadie te reconoció, yo te reconocí al toque", dijo Guido ante la sorpresa de los presentes.

Recordemos que Agustina y Rodrigo estuvieron en el ciclo que conducía Dady Brieva entre 1999 y el 2000 y fueron una de las duplas más recordadas. En aquel entonces, el hermano mayor celaba a la menor, de nada más cuatro años, y entretenían a la audiencia con sus ocurrencias. Tal fue la repercusión de las participaciones de los hermanos oriundos de Chascomús, que hasta pasaron por el living de Susana.

"Yo no la dejo tener novio. Ya le dije: ella tiene novio, ¡y conmigo no juega nunca más!", insistía a su hermana Agustina, Rodrigo Noya hace más de veinte años en el ciclo Agrandadytos. "Y vos, ¿qué querés? ¿Tener novio o jugar con tu hermano?", preguntaba el conductor. Con solo cuatro años ella respondía muy segura: "Tener novio… Se llama Francisco".