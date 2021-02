La sugerente foto de Silvina Luna con el ex de Floppy Tesouro

A principios de febrero, Floppy Tesouro anunció la triste noticia de su separación de Rodrigo Fernández Prieto. La bailarina y el arquitecto terminaron su vínculo en la primera semana de diciembre, decidiendo pasar las Fiestas juntos para que su hija Moorea no sufriera el impacto en esas fechas tan especiales.

De inmediato, el arquitecto realizó un viaje junto a un grupo de amigos a Panamá, en el que se encuentra Silvina Luna, que a partir de una foto en su Instagram, encendió las alarmas sobre un posible romance. Dentro de un álbum titulado "Bocas 2021 equipazo", la rosarina compartió postales del viaje, donde en varias se la ve abrazada al arquitecto.

A partir de las repercusiones, Floppy desestimó los rumores en el programa de Ángel de Brito. "Se dicen muchas cosas, pero cuando yo era amiga de Rodri, Silvina ya era amiga de Rodri. Yo sabía de sus relaciones anteriores y el de las mías, los noviazgos que fueron públicos. Pero yo no me senté con él a hacer una lista, me parece patético", señaló la actriz.

"Sé que tienen un vínculo de súper amigos, si el día de mañana, yo no formo parte en la vida de Rodri, sí como padres, y él decide formar pareja con Silvina o con quien le plazca, voy a estar feliz porque quiero que él sea feliz. Hoy doy fe de que no pasa. Si pasa más adelante es una decisión de ella", agregó Floppy.

Por su parte, ni Rodrigo ni Silvina se manifestaron públicamente sobre la relación, aunque cada tanto, otra imagen los encuentra juntos y aviva el debate.

Recientemente, Fernández Prieto compartió una historia de Instagram que nuevamente involucraba a Luna. La imagen en cuestión los muestra en una selfie viajera en compañía de Juampi Caraballo, campeón de panameño de surf, y otra persona. Para sumar otro ingrediente al tema, Silvina publicó una historia en modo encuesta sobre si estaba a tiempo de practicar surf, uno de los pasatiempos de Rodrigo según la descripción de su cuenta de Instagram.