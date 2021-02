Escándalo en Corte y Confección Famosos: tras una dura devolución, renunció una participante

Corte y Confección Famosos ya tiene su primer gran polémica, luego de dos semanas de estar al aire. La actriz Nora Cárpena renunció al reality tras una dura devolución del jurado.

Fue Ángel de Brito quien anunció la noticia desde su cuenta de Twitter. "Renunció Nora Carpena a Corte y Confección Famosos", escribió sin dar mayores explicaciones.

Después de nueve envíos y sus correspondientes desafíos, Cárpena tenía la puntuación más baja de todos los participantes: apenas 67 puntos para cerrar la tabla de posiciones.

Este jueves el desafío era grupal y cada una de las cuadrillas debía confeccionar vestuarios para el elenco de un musical. Cárpena formó equipo con Ximena Capristo, María Fernanda Callejón, Aníbal Pachano, Anita Martínez y el “Tucu” López, con la misión de hacer trajes para el clásico Mamma Mia.

Y si bien este grupo resultó el ganador del duelo, las críticas por parte del jurado -compuesto por Benito Fernández, Fabián Zitta y Verónica de la Canal- para con el trabajo de Cárpena fueron muy duras.

El primero en darle una devolución fue Benito Fernández: "Me gusta mucho el diseño, está equilibrado. Igual no creo que haya sido la prolijidad el trabajo tuyo, porque está bastante bien hecho. Es ahí donde tengo que bajarte puntos. La intervención del Tucu la vi, eso suma... pero resta porque no creo que esto lo hayas hecho vos. Para mí es un 5", puntuó.

En tanto, Fabián Zitta fue menos amable: "El alto me parece que está bien pensando, el bajo quizás no me gusta tanto. Y, quizás, la pintura... no le hubiera agregado eso". En este punto, Cárpena se justificó: "Pero me pareció que al estar trabajando en equipo, pedirle ayuda a un compañero... ". "El trabajo de equipo no es imitar al compañero, sino que hay que adaptarse a la consigna", le espetó Zitta.

"Lo que falta es que Matilda y los participantes me enseñen de diseño. Bueno, no me gusta, es un 4 para hoy", cerró Zitta con vehemencia.

Por último, Verónica fue un poco más conciliadora pero a la vez, tajante: "Lo veo muy prolijo realizado, pero me parece que agarraste un buzo de un lugar, el pantalón de otro y que más o menos que pegaban en un conjunto. Son dos prendas que no tienen nada que ver una con otra".

Por el momento, Nora Cárpena no hizo declaraciones sobre la renuncia y llama la atención su decisión.