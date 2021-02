Vicky Xipotilakis publicó con tristeza los resultados de unos estudios médicos

Desde que se separó de Javier Naselli, Vicky Xipolitakis mantiene una conflictiva relación con su ex marido por las visitas y la cuota alimentaria de su hijo, Salvador Uriel. Por ese motivo, la mediática decidió escribirle una carta al juez que lleva adelante la causa de su divorcio, en la que publicó los resultados de unos estudios que se realizó, donde los resultados arrojaron que el estrés producido por esta situación tuvo consecuencias en su organismo.

"Sr juez, le quiero hablar de persona a persona, porque usted aparte de ser la ley es humano y tiene corazón como yo. Estoy pasando por un estrés bastante fuerte, poniéndome una coraza de mamá súper poderosa para que nada le llegue a mi hijo, lo logré, siempre con una sonrisa y mucho amor, pero por adentro sufro y acá están los resultados", comienza la carta.

Luego, confirmó una triste noticia sobre su salud: "Pensé que no me iba a pasar porque me siento una mujer fuerte, pero no soy un robot y reventé por dentro. Hoy me enteré de esta triste y shockeante noticia, que mis ovarios dejaron de funcionar y tampoco producen más óvulos por el estrés que vengo acumulando (tragando angustias e injusticias )".

"Ven muy difícil la posibilidad de poder volver a tener hijos (con todo lo que amo a los nenes y deseaba formar la familia feliz que tanto soñaba), y tendría que tomar medicamento de reemplazo hormonal hasta los 51 años, le quiero escribir todo en este mail porque para mí la salud es el límite, y quede escrita mi lucha en el Poder Judicial argentino, porque justicia hasta el momento con nosotros no hubo", agregó.

Yamil Castro Bianchi, abogado de la griega y quien lleva adelante la causa contra el ex marido de la mediática, confirmó en diálogo con Teleshow la veracidad del certificado con fecha 31 de enero, así como también la del informe médico firmado por la terapeuta que asegura que desde hace meses la ex vedette sufre "estrés emocional" y que además ella se preocupa por la revinculación de su hijo con su padre.