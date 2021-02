José Ron ya no está libre y estos son los detalles de su nueva relación con Kimberley Dos Ramos

Hace ya varios meses que la relación entre el actor más codiciado de México, José Ron, y Jessica Díaz se terminó. La confirmación fue sorprendente para sus fans porque se los veía circulando en las redes en diferentes situaciones.

Sin embargo, y ante esto, la actriz salió a desmentir aclarando que le tiene mucho cariño al actor: “No, no hemos regresado ¿En dónde? ¿Quién te contó? ¡Ay no! ¡Hasta fotos, según tú! ¿En dónde hay fotos?”.

Y agregó: “Sí pasamos el fin de semana en su casa. Sí es actual, pero no es lo que estás pensando, no es lo que están pensando. No hemos regresado”. Es que la cantante en el mes de agosto de 2020 realizó un video clip para su nueva canción junto a Ron, debido a que llevan una excelente relación.

¿Quién es el nuevo amor de José Ron?

La realidad es que José Ron ya no está libre. Una decepción para las fans del soltero más codiciado. En este último San Valentín se lo vio muy feliz compartiendo imágenes en sus redes sociales junto a la conductora y actriz venezolana Kimberley Dos Ramos.



El joven actor de la exitosa telenovela "Te doy la vida", con sus 39 años, por primera vez –después de mucho tiempo- compartió en su Instagram personal imágenes junto a la modelo, animadora, actriz y conductora de 28 años con quien se lo vio muy cariñoso.

En una de las aventuras que comparten juntos, se los ve muy divertidos paseando en rollers.



Hace muy poco tiempo, Ron confesó para una entrevista en la revista Hola: “Cuesta más formar una pareja a medida que pasa el tiempo porque nos vamos poniendo más exigentes. Creo que es una cosa de conexión, de encontrar esa mujer perfecta para ti o que yo sea el hombre para ella. Creo mucho en el tiempo de Dios, si no me ha tocado es por algo…”.

FUENTE: parati.com.ar

Algunos todavía se preguntan quién es Kimberley. La joven modelo comenzó su carrera desde muy pequeña haciendo comerciales y de a poco fue formando parte de elencos en telenovelas como “La Trepadora”. Actualmente, Dos Ramos vive en la ciudad de Miami y precisamente es allí donde se los vio juntos festejando el Día de San Valentín.



/

Si bien ninguno de los dos -hasta el momento- dio explicaciones ni aseguraron su “noviazgo” las imágenes hablan por sí solas. De hecho, no se escondieron de los fotógrafos y compartieron días en las playas juntos, sumamente felices.